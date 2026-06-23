Опасный возраст для мужчин: почему после 50 растет риск тромбоза и как защитить сосуды

С одной стороны, тромбоз — это защитный механизм, который спасает от смертельной потери крови при травмах. С другой — тот же самый процесс может стать причиной заболеваний, связанных с нарушением кровотока, и в группе риска мужчины старше 50-ти.

Из-за чего вообще возникает тромбоз? И какие факторы увеличивают риски конкретно у мужчин после 50 лет?

Что такое тромбоз и почему он возникает у мужчин

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

За жизнедеятельность организма отвечают множество биологических систем. Одна из них — гемостаз. Его задача — сохранять кровь в жидком состоянии, останавливать кровотечения при повреждении стенок сосудов и растворять тромбы — сгустки крови, которые по принципу заплатки, закрывают поврежденный участок.

Не всегда они помогают остановить кровотечение при порезах и травмах. Если тромб появляется внутри здорового сосуда без реальной необходимости, он мешает нормальному току крови. А уже это может привести ко множеству проблем: инфаркту миокарда, ишемическому инсульту, ишемии органов брюшной полости, гангрене конечностей.

Тромбы могут образовываться как в венах, так и в артериях:

Венозный тромбоз чаще возникает на фоне травм, операций, химио- или лучевой терапии, а также из-за повышенной свертываемости крови и замедленного кровотока;

Артериальный тромбоз тесно связан с атеросклерозом — холестериновые бляшки сужают просвет артерий, а со временем обрастают тромбами.

Почему в зону риска попадают мужчины после 50 лет

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/Movementway

С возрастом риск тромбообразования растет. Уже после 40 лет вероятность столкнуться с этой проблемой значительно увеличивается. Стенки сосудов теряют эластичность, кровоток замедляется, а система гемостаза работает менее слаженно.

А после 50 лет к этому добавляются дополнительные факторы:

Лишний вес. Ожирение — один из ключевых факторов риска. Индекс массы тела выше 30 значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует застою крови;

Малоподвижный образ жизни. Многие мужчины с возрастом привыкают вести сидячий образ жизни — работа в офисе, долгие часы за рулем, вечера перед телевизором. Гиподинамия ухудшает венозный возврат крови, особенно в нижних конечностях;

Сахарный диабет и высокий уровень холестерина. Эти заболевания нередко развиваются после 50 лет и напрямую влияют на состояние сосудов и вязкость крови;

Курение. Никотин повреждает внутреннюю оболочку сосудов и повышает вязкость крови, многократно увеличивая риск тромбообразования;

Обезвоживание С возрастом чувство жажды притупляется, многие мужчины пьют недостаточно воды. А обезвоживание напрямую повышает вязкость крови.

Еще после 50 лет у многих накапливается приличный опыт перенесенных операций и травм. Хирургические вмешательства, особенно на органах брюшной полости и нижних конечностях, а также переломы костей — серьезный фактор риска.

Также риск для мужчины существенно возрастает, если у ближайших родственников были случаи тромбозов или тромбоэмболий — но тут возраст роли не играет.

Как распознать тромбоз после 50 лет

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Симптомы тромбоза сильно различаются в зависимости от того, где именно образовался или застрял тромб.

При тромбозе глубоких вен чаще всего страдают ноги.

Сигнализирует о наличии тромба в вене следующее:

Отек одной конечности. Часто возникает внезапно. При проблемах с сердцем отеки обычно симметричные, на двух ногах, а при венозном тромбозе — чаще на одной;

Боль. Может быть тупой, тянущей, распирающей или острой. Часто усиливается при ходьбе или нажатии на пораженный участок;

Изменение цвета кожи. Она может покраснеть, приобрести синюшный или даже фиолетовый оттенок;

Локальное повышение температуры. Кожа в зоне тромба на ощупь теплее, чем остальная часть ноги;

Чувство тяжести, распирания, иногда судороги в пораженной ноге;

Видимое расширение подкожных вен.

Иногда люди списывают дискомфорт на усталость, варикоз или проблемы с суставами — это частая причина поздней диагностики.

Если тромб перекрывает легочную артерию, возникают внезапная одышка, боль в грудной клетке, нарушение дыхания, резкое снижение артериального давления. Это состояние требует немедленной госпитализации.

При артериальном тромбозе в сердце ощущается давящая или жгучая боль за грудиной, которая может отдавать в руку, шею, спину, сопровождаться одышкой, холодным потом, слабостью. При тромбозе в сосудах мозга — внезапные неврологические симптомы: онемение или слабость в одной половине тела, нарушение речи, зрения, равновесия.

Как мужчинам после 50 лет предотвратить тромбоз

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

С медицинской точки зрения, вязкость крови зависит от ее состава, а уже он определяет текучесть.

Нормальная вязкость крови критически важна для того, чтобы все органы и ткани получали достаточно кислорода и питательных веществ. Если кровь слишком густая, она течет медленнее, сердцу приходится работать с большей нагрузкой, что ведет к гипертонии и сердечной недостаточности.

Правильное питание — один из самых доступных и эффективных способов профилактики тромбозов. Вот, какие продукты стоит включить в рацион мужчине после 50:

Рыба и морепродукты. Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины) богаты омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным действием и способствуют разжижению крови;

Чеснок и лук. Эти продукты содержат природные антикоагулянты, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов;

Оливковое масло. Богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые защищают сосуды от повреждений;

Ягоды. Клюква, черника, малина, вишня содержат салицилаты — природные вещества, разжижающие кровь;

Имбирь и куркума. Обладают выраженным противовоспалительным и антитромботическим действием;

Цельнозерновые продукты. Овес, гречка, коричневый рис — источники клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина;

Зеленые листовые овощи. Шпинат, брокколи, капуста богаты витамином K, который участвует в процессах свертывания. Вопреки распространенному мифу, ограничивать потребление витамина K не нужно — наоборот, эти продукты входят в основу здоровой диеты.

Какие привычки помогут мужчинам после 50 лет предотвратить тромбоз

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

Недостаток жидкости в организме — еще один фактор, повышающий вязкость крови. Мужчины после 50 часто пьют меньше воды, чем нужно, особенно в холодное время года, когда чувство жажды притупляется.

Врачи рекомендуют выпивать не менее 1,5–2 литров воды в день. Это помогает поддерживать оптимальную текучесть крови и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Особенно важно соблюдать водный режим во время длительных перелетов. Воздух в салоне самолета очень сухой, обезвоживание наступает быстрее. Девять часов в самолете — это повышенный риск образования тромбов даже для людей без заболеваний вен ног. Поэтому перед длительным перелетом рекомендуется выпить около литра воды за пару часов до вылета.

Большая часть профилактических мер связана с образом жизни. Длительное сидение ухудшает венозный возврат крови, особенно из нижних конечностей.

Какие привычки полезно привить себе после 50 лет:

Ежедневная ходьба. Минимум 30 минут ходьбы в день значительно улучшают кровообращение. Не нужно записываться в тренажерный зал — достаточно пеших прогулок в умеренном темпе;

Разминка при длительном сидении. Если работа связана с долгим пребыванием в одном положении, каждый час необходимо делать небольшую разминку;

Упражнения для ног. Даже сидя на стуле, можно вращать стопами, напрягать и расслаблять мышцы голеней — это помогает «разгонять» кровь и предотвращать застои;

Подъем по лестнице вместо лифта. Простая привычка, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровоток.

Когда мужчинам после 50 лет нужны антикоагулянты

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/Hartmut Schmidt

В некоторых случаях одной только коррекции образа жизни недостаточно. Тогда врачи назначают антикоагулянты — препараты, которые снижают свертываемость крови и предотвращают образование тромбов.

Для профилактики тромбоза у мужчин после 50 могут рекомендоваться препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту или другие антитромботические средства.

Прием антикоагулянтов требует регулярного контроля. Особенно это касается пожилых пациентов, у которых риск кровотечений выше, а дозировки требуют более тщательной коррекции.

Важно: самостоятельное назначение антикоагулянтов недопустимо. Эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты. При подборе препарата врач учитывает механизм образования тромба, индивидуальные факторы риска, состояние почек и печени пациента, а также риск кровотечения.

Что мужчинам после 50 лет стоит избегать для предотвращения тромбоза

Здоровье сосудов у мужчин после 50 лет: риск тромбоза. Фото: www.globallookpress.com/kati

Мужчинам после 50, особенно тем, у кого есть сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца — необходимо проходить ежегодную диспансеризацию для раннего выявления факторов риска.

Чего мужчинам после 50 лет делать нельзя:

Курить. Никотин повреждает стенки сосудов и повышает вязкость крови. Отказ от курения — один из самых эффективных шагов для снижения риска тромбозов;

Систематически злоупотреблять алкоголем. Особенно опасно сочетание алкоголя с отсутствием водного режима, так как спиртное дополнительно обезвоживает организм;

Самостоятельно назначать себе антикоагулянты. Эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты. При подборе препарата врач учитывает механизм образования тромба, индивидуальные факторы риска, состояние почек и печени пациента, а также риск кровотечения.

Также мужчинам после 50-ти следует сократить потребление пищи, способствующих сгущению крови и образованию тромбов.

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