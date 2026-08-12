Экс-адвокатам Митрошиной вынесли приговор за хищение 41 миллиона рублей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 92 0

Суд взял Гольцеву и Волхову под стражу прямо в зале заседаний.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Экс-адвокатов Митрошиной приговорили к четырем годам за хищение

Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшим защитницам блогера Александры Митрошиной — Ольге Гольцевой и Алисе Волховой. Об этом сообщили корреспонденты 5-tv.ru из зала суда.

Обе фигурантки получили по четыре года лишения свободы и были немедленно взяты под стражу. С Гольцевой взыскали 21,5 миллиона рублей, с Волховой — 20,1 миллиона.

Женщин признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере — они убедили Митрошину передать им десятки миллионов рублей якобы на взятки для урегулирования несуществующих проблем с налоговой и исключения из мифических черных списков администрации президента. Так и не решив, разумеется, ни одного «вопроса», бывшие адвокаты просто присвоили 41 миллион себе.

Примечательно, что на стадии предварительного следствия Гольцева и Волхова полностью признали вину, однако в ходе прений изменили позицию и заявили лишь о частичном признании.

Сама потерпевшая Митрошина и ее действующий адвокат Михаил Мушаилов просили суд не отправлять мошенниц за решетку, ссылаясь на наличие у подсудимых детей. Однако суд счел наказание полностью заслуженным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что государственный обвинитель запрашивал для экс-адвокатов блогера Александры Митрошиной 6 и 5,5 лет лишения свободы.

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