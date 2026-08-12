«Хотелось бы понять»: почему Япония вводит санкции против России

Путин заявил о желании понять позицию Японии по санкциям против России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы получить разъяснения от Токио по поводу введенных против России ограничительных мер. Об этом глава государства сообщил во время посещения завершающего этапа учений Тихоокеанского флота.

По словам российского лидера, Япония присоединилась к санкциям против РФ, ссылаясь на события вокруг Украины, однако, как отметил Путин, не стала учитывать причины возникновения конфликта.

«Нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции», — поинтересовался Путин.

Глава государства также отметил, что Япония впервые обозначила Россию как одну из главных угроз в своих стратегических документах. При этом Путин подчеркнул, что Москва, по его словам, никогда не представляла опасности для Токио.

Кроме того, президент заявил, что именно японская сторона продолжает выдвигать территориальные претензии в отношении Курильских островов.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что Токио расширяет участие в программах НАТО, связанных с поддержкой Украины. По его словам, такие действия могут негативно сказаться на дальнейшем развитии российско-японских отношений. Дипломат также отметил, что Япония направила около 14,7 миллиона долларов на закупку нелетального военного оборудования для Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.