Драки, кошки и деревенская жизнь: как живет звезда сериала «Две судьбы» Вольская

Эксклюзивное интервью актрисы Анжелики Вольской: о непростом характере, скандалах с соседями и даже проблемах с полицией. Из-за чего звезда телесериала «Две судьбы» то и дело ввязывается в драки? Почему она сбежала жить в деревню? И как вышло, что главная экранная разлучница проводит время в окружении десятка кошек? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В доме у актрисы Анжелики Вольской кошачья шерсть не только на одежде. Кажется, она витает даже в воздухе. Знаменитость — горячая поклонница пушистых друзей. Сейчас в ее коттедже официально проживают семь питомцев, которым артистка отдала целиком третий этаж.

«Здесь у нас спит один кот, здесь другой, здесь третий. В общем, здесь все под котов. Здесь у них трапезная. Пушок. Вот у них тут такая, даже не могу сказать игровая, они здесь едят», — показывает артистка.

Практически все оказались у актрисы случайно. Один выбежал под колеса на трассе, другого хозяева выбросили прямо на глазах у Вольской. А она никогда не могла равнодушно смотреть на страдания кошек. Знаменитость с детства опекала уличных животных и однажды ради них пошла на преступление.

«У нас в подъезде жил такой противный пацан. Я однажды в школу утром собираюсь. Я выхожу. И представляете, кошку, которую я кормила, на улице в подвале жила, он ее убил. Я выхожу, весь этот ужас, и он смеется стоит. Я говорю: „А ты чем?“ Он говорит: „Кирпичом“. Я взяла этот кирпич и сломала ему челюсть. Он потом в реанимации лежит. Ко мне, естественно, участковый, к родителям. Это был какой-то ужас», — вспоминает актриса.

С тех пор прошло немало лет. Но Вольская все так же яростно наказывает всех, кто причиняет вред животным. Так, недавно знаменитость подралась с соседкой. Уверяет: повод был.

«Она то ли отраву подсыпала, то ли что. И отравила кота. Как мне кажется, что это она его отравила. Она опомниться не успела, я опомниться не успела. Я уже понимаю, что ее мутузю. А она лежит. Я ей сюда — она лицо отворачивает. Я ей сюда — она… Да что ж такое, я попасть не могу. Я ее отмутузила, да, потому что такое я не смогу терпеть», — признается актриса.

«Я Анжелику поддерживаю полностью, что она за братьев своих меньших может дать и в дыню. Но, наверное, должны быть какие-то способы другие воздействовать на людей», — говорит актриса Светлана Степанковская.

«Помню, мне папа говорил: „Пожалуйста, Лика, сначала поговорить, а потом мордобой“. Но у меня никогда не получалось. У меня сначала мордобой, а потом поговорить», — делится артистка.

Кошки знаменитости живут как в санатории. Она их защищает, кормит, возит по врачам. И уже пристроила в добрые руки около 60 котят. Помимо этого, Вольская шефствует над еще десятком уличных животных. А в ее дамской сумочке всегда лежат сосиски.

«Постоянно у меня во всех карманах напихан кошачий корм. То есть я все равно думаю: а вдруг я кого-то встречу, а у меня уже есть», — уточняет актриса.

Но вопреки популярному стереотипу, Анжелика Вольская — вовсе не одинокая несчастная женщина. Больше 20 лет она замужем за актером Дмитрием Ячевским. У нее есть взрослый сын, и она вполне довольна жизнью. Хотя путь к счастью дался ей весьма непросто.

Первый брак знаменитости с однокурсником Виктором Шлиповым не продлился и года. Вольская его не любила, согласилась расписаться из жалости. Дело в том, что измученный страстью студент как-то влез к ней в окно на третьем этаже и поскользнулся. Он упал, разбил себе лицо и ноги. Актриса шесть месяцев выхаживала горе-поклонника.

«У меня очень слабое сердце. Не физически, а эмоционально. Может быть, где-то у меня включится разум и какая-то логика, но относительно таких вещей нет», — отмечает Анжелика Вольская.

Но вскоре актриса встретила другого, не смогла побороть свои чувства и ушла из семьи. Ее вторым мужем стал актер Сергей Буртяк. Он носил артистку на руках, но пытался сделать из жены домохозяйку. Вольская же мечтала сниматься. Как-то раз ее заметили режиссеры сериала «Две судьбы». Это стало точкой невозврата. Супруги отдалились друг от друга и в итоге мирно развелись.

«Не было никогда каких-то таких скандалов. Мы расстались друзьями, мы сейчас общаемся и дружим. Не было такого, что вот это лишнее, это не нужно было делать», — подчеркивает Вольская.

А вот третий брак артистки с Дмитрием Ячевским обернулся публичным скандалом, ведь мужчина ради возлюбленной ушел из семьи.

«Я помню, что мы первое время даже не давали интервью, потому что мне не хотелось ранить бывшую жену Митину, потому что я думала: зачем из-за этого делать какой-то скандал?» — делится актриса.

СМИ называли Анжелику Вольскую разлучницей. А коллеги считали, что она повторяет путь своих экранных героинь. Но сама она заверила, что до последнего не знала о чувствах коллеги.

«Я думала, что мы с Митей дружим. И он мне сказал, что ушел от жены. Я говорю: „Как?“ И пока он мне сказал, мы ехали в машине, и мне казалось, что я на ходу выскочила просто, потому что настолько испугалась. Говорю: „Митя, я уже была замужем, и я больше не хочу“. Он говорит: „Ничего, я буду ждать“», — рассказывает актриса.

Правда, ждать ему пришлось почти пять лет. Но Дмитрий не сдался. В 2006-м они официально стали мужем и женой. И, по словам знаменитости, чувства стали лишь крепче с годами. Хотя, конечно, в их семье случались и размолвки.

«Мы более терпимы стали с возрастом. Конечно, раньше это было невозможно, в молодости. А сейчас мы более терпимы. Мы где-то промолчим, где-то уступим», — говорит Анжелика Вольская.

Чтобы чувства не остыли, супруги все время пытаются разнообразить свой быт. Очень любят посиделки с друзьями, шашлыки на природе. А недавно пара переехала в деревню, в частный дом. И теперь учится сажать деревья и выращивать клубнику.

«Я так понимаю, что надо это все удалить, а их надо посадить пореже друг от друга, потому что она вся сюда ползет, и получается ее здесь густо», — показывает актриса.

По словам знаменитости, работы на участке много. Да и дом нуждается в ремонте. Но здесь, на свежем воздухе, вдали от шума и толпы, она с супругом и любимыми котами чувствует себя по-настоящему счастливой.