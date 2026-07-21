Тайный язык леса: как деревья разговаривают друг с другом

Биолог Подковальников: деревья могут общаться друг с другом с помощью грибов

Как оказалось, именно под землей хвойные и лиственные подружки передают друг другу последние сплетни. Лишних ушей с другого конца леса не терпят, потому что общаются сигналами.

Их гораздо удобнее и спокойнее передавать в своих междусобойчиках. А на каком языке ведутся беседы и зачем вообще он нужен деревьям, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал биолог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Подковальников.

Как разговаривают деревья

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

У деревьев существует три основных канала коммуникации:

Воздушный: через атмосферу распространяются летучие химические вещества — эфиры, терпены и фитонциды; Подземный: через микоризу и гифы грибов, переплетающихся с корнями деревьев; Так называемая «медленная нервная система» — это распространение химических веществ внутри самого дерева по ксилеме и флоэме — проводящим тканям, которые доставляют воду и питательные элементы от корней к листьям и обратно.

«Лес на самом деле — это не единая сеть глобальная интернет, связанная между собой. Скорее, это что-то вроде нескольких точек Wi-Fi, потому что деревья группируются в группы в зависимости от того, с каким грибом под землей они формируют грибокорень или микоризу», — пояснил Подковальников.

Микориза — это симбиотическая связь корней растений с грибницей. Гриб получает от дерева органические вещества, а взамен помогает добывать из почвы воду и минеральные элементы. Но еще нити грибницы в дуэте с корнями создают подземную коммуникационную сеть.

На что похож язык деревьев

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Деревья активно обмениваются друг с другом информацией.

«В обычном понимании этого слова, конечно, языка у них нет, но деревья общаются между собой, передавая сигналы с помощью химических веществ, с помощью молекул, таких как терпены, эфиры. Либо по воздуху, или используя как раз микоризу», — рассказал биолог.

Коммуникации мешают сорняки и растения-паразиты, они местные хакеры. При всем этом они остаются важной частью природного баланса.

«Безусловно, на вторжение паразита или сорняка деревья реагируют, это называется аллелопатия. Они выделяют специальные химические вещества, которые угнетают рост сорняка или паразита», — отметил биолог.

Как деревья помогают друг другу

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Norbert Neetz via www.imago-imag

Если одному дереву в лесу становится плохо, остальные приходят на помощь. Например, молодые деревья, которые только начинают расти, могут получать поддержку от более зрелых.

Питательные вещества, соли, органика и глюкоза перенаправляются через микоризу.

«С другой стороны, если это дерево поражено опасной инфекцией, то другие деревья действуют довольно прагматично и помогать не будут, чтобы не заразить все остальные деревья через грибницу в том числе», — отметил эксперт.

Могут ли деревья общаться с людьми, животными и растениями

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

Гифы грибов под землей переплетаются с корнями папоротников, хвощей, плаунов и травянистых растений. Так что подземная сеть вполне способна охватывать и связывать деревья со множеством других представителей флоры.

Лес в этом смысле — единая экосистема, где каждый элемент так или иначе связан с другими. Например, деревья вырабатывают эфиры и летучие органические вещества, которые привлекают насекомых — бабочек, пчел, ос. Яркая окраска плодов, цветков и семян — тоже сигнал для животных, помогающий распространять семена.

«Если дерево заражено или подверглось нашествию гусениц, вредных насекомых, оно может выработать специальные химические вещества, которые привлекут врагов этой гусеницы, например, ос-наездников или божьих коровок, которые, в свою очередь, уменьшат численность вредителей», — рассказал Подковальников.

А как деревья воспринимают человека? Специального канала общения с людьми у растений нет. Человек для дерева — источник углекислого газа и такой же объект живой природы, как и другие млекопитающие.

Какие «органы» есть у деревьев

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Nils Kramer

Мозга в привычном понимании у деревьев нет. Но это не значит, что они лишены способности воспринимать мир.

«Любая часть дерева чувствует окружающую среду. И корень, и стебель, и листья могут запоминать воздействие человека, например», — пояснил Сергей Подковальников.

Деревья запоминают, где находятся источники воды, света и углекислого газа, корректируют свой рост в зависимости от этих данных. В биологии такие явления называются настии и тропизмы.

Как деревья «воспитывают» молодую поросль

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Daniel Schäfer

Детского сада в лесу не существует. Но зрелые, матерые деревья поддерживают молодую поросль.

Так, через микоризу они перенаправляют ресурсы — соли, органику, глюкозу, питательные вещества. Крона взрослых деревьев также защищает молодые растения от излишков солнца, особенно если речь идет о тенелюбивых видах.

Что из прошлого помнят деревья

Как деревья разговаривают, общаются, язык леса. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Существует целая наука — дендрохронология, изучающая годичные кольца деревьев.

По ним можно определить не только возраст растения, но и многое другое: погодные и климатические условия прошлых лет, насколько мягкой была зима, насколько засушливым — лето. Кольца могут рассказать даже о прошедших пожарах.

«Годичные кольца могут накапливать в себе какие-то химические вещества, если деревья растут рядом с предприятием, те же соли тяжелых металлов — свинец, цинк, алюминий, никель и так далее», — добавил биолог.

Рядом с предприятиями и полигонами деревья фиксируют выхлопные газы промышленной революции. В их кольцах сохраняются ионы свинца времен Римской империи, радиоактивные элементы — углерод, йод, стронций, плутоний, уран — с периодов испытаний атомной бомбы.

«Безусловно, это молчаливые свидетели нашей истории, но, повторюсь, в виде биохимического архива», — заключил Подковальников.