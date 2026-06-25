Блогеры под прицелом: кто следующий после Лерчек и Митрошиной

Еще вчера — миллионы подписчиков и сотни миллионов рублей на счетах, дорогие машины, бизнес в Дубае. Сегодня — срок. Неужели блогеров настиг закон бумеранга за их махинации?

Сколько лет и за что грозят сетевой знаменитости Диане Шурыгиной? Что показала последняя проверка Лерчек и какой приговор вынесли Александре Митрошиной? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Судный день над Александрой Митрошиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

Блогер Александра Митрошина получила три года условно по делу об отмывании средств. Но такому исходу девушка рада, все лучше, чем колония.

Бросать то, чем занималась так называемая матерь бложья, не намерена.

«С удовольствием продолжу вести социальные сети, выйду, обязательно поблагодарю всех подписчиков за поддержку. Домашний арест ведь отменен, да? Может быть, вам хочется куда-то уехать? Ну нужно разобраться, что с браслетом делать на ноге. Вот браслет, видите?» — сказала блогер.

Громкое возвращение Дианы Шурыгиной

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Эту девушку многие помнят по интернет-мемам — символ скандальных ток-шоу Диана Шурыгина снова в центре внимания.

Десять лет назад она обвинила молодого парня в изнасиловании, он отбыл три с лишним года в колонии. Теперь все это грозит ей самой, а тот самый Сергей Семенов стал юристом и теперь шутит, что мог бы защитить Диану в суде.

«В свое время, когда ситуация была со мной, ее родители просили миллион рублей. И они якобы должны были урегулировать дело. И, соответственно, вот спустя столько лет я, как бы, иронично заявил, что, имея опыт и команду юристов, адвокатов, своих коллег, мы, как бы, готовы помочь Диане за символический миллион рублей», — прокомментировал Семенов.

Диана после всех скандалов занялась блогерством. Но блог ведет своеобразный.

«Психолог не помогает, помогите», — шутит она в сети.

Ее подозревают в распространении порнографии. По данным следствия, девушка продает доступ к каналу с интимными фото и видео. Сейчас Шурыгина под домашним арестом.

Сомнительный диагноз Лерчек

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Судьба известного блогера Лерчек — Валерии Чекалиной — волнует сейчас миллионы россиян. А ее поступки провоцируют кучу домыслов.

Изначально Валерию и ее бывшего мужа обвиняли в незаконном выводе денег и неуплате налогов. Но сразу после рождения четвертого ребенка она сообщила о четвертой стадии рака. Домашний арест ей отменили.

«Приехали на седьмую химию, прокачали первый препарат и второй препарат, он висит вот так на тебе, надо держать в темноте, вот здесь совсем чуть-чуть ее получается», — делилась Лерчек в блоге.

Реальный срок — семь лет тюрьмы — получил ее бывший муж, Артем Чекалин. Валерии же дали возможность заняться своим здоровьем.

«Конечно переживаю, у меня от нее трое детей. В моей картине мира никогда не было так все серьезно», — рассказал осужденный.

Однако в перерывах между химиотерапией девушку не раз видели в спортзале или на светских мероприятиях.

«У человека рак и так далее, потом тягает 600 кг. Доверия нет никакого. Обесценивает борьбу таких, как я, с раком», — заявил телеведущий Отар Кушанашвили.

Также Валерия активно занимается новым брендом косметики. И все это, судя по всему, смущает не только сетевых злопыхателей. По данным СМИ, прокуратура решила проверить состояние Лерчек.

Около месяца назад Лерчек заявила, что из-за метастазов у нее разрушен межпозвоночный диск L7. Тогда пользователи соцсетей обратили внимание, что в поясничном отделе человека обычно выделяют пять позвонков — от L1 до L5.

По словам адвоката семьи Чекалиных, 17 июня были получены результаты новой экспертизы, которые подтвердили ранее установленное заболевание.

Будущее блогеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этическим соображениям врачи не разбирают ситуацию Валерии подробно, но говорят: вылечить рак желудка на такой стадии достаточно сложно.

«Тут вот вопрос, какое лечение мы берем. Чтобы излечить четвертую стадию рака желудка, ну это все-таки, к сожалению, крайне редкий случай. Особенно когда множественные метастазы, ну это практически задача такого божественного уровня, я хочу сказать, все-таки не совсем врачебного», — объяснил онколог Игорь Долгополов.

Но большинство юристов сомневается, что такой диагноз можно сфабриковать. Впрочем, делать выводы здесь должны правоохранители.

Сейчас законотворцы предлагают ограничить действия инфлюенсеров и запретить им давать рекомендации о медицине и финансах. А также хотят создать комитет по проверке контента. А пока доверять блогерам, которые что-либо продают, но не являются экспертами в этой области, точно не стоит.