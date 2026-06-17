Танцы на каблуках вышли боком: онкобольную Лерчек приперли к стенке

Прокуратура просит назначить блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Поводом для такой реакции надзорного ведомства стало поведение блогера с четвертой стадией рака желудка и негодование общественности. Взбудоражила Лерчек публику и своим недавним появлением на свадьбе, где она танцевала на каблуках и даже поймала букет невесты.

Неужели Лерчек преувеличила свою болезнь, чтобы избежать наказание? И что ей грозит — в материале 5-tv.ru.

Что именно потребовала прокуратура в отношении блогера Лерчек

Как сегодня живет блогер Лерчек с раком: здоровье, суды и скандалы с Валерией Чекалиной — последние новости. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, говорится, что прокуратура ходатайствует об истребовании медицинской карты Чекалиной и назначении повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы.

«Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести.

Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.<.> Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее (повторной. — Прим. ред.) комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», — говорится в документах.

Кроме того, ведомство просит проверить и отца младшего ребенка Валерии, аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини.

Защитник Валерии Чекалиной, адвокат Константин Третьяков, впервые прокомментировал информацию о том, что прокуратура Москвы официально потребовала назначить блогеру повторную судебно-медицинскую экспертизу.

«Сам только что из новостей узнал. Пояснить не могу», — кратко ответил Третьяков Super.ru.

Свадебный выход, который взорвал интернет

Особое внимание общественности привлекло недавнее появление Лерчек на свадьбе друзей. Кадры, на которых 37-летняя блогер веселится на торжестве, вызвали настоящий шквал обсуждений. Валерия пришла на мероприятие вместе со своим возлюбленным, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини.

На видео она не просто присутствовала — она отрывалась по полной: танцевала, смеялась, общалась с гостями и в кульминационный момент поймала заветный букет невесты.

Образ блогера тоже привлек внимание. Она выбрала короткое платье, элегантный парик и туфли на высоком каблуке. И это при том, что всего несколько месяцев назад Валерия пережила сложнейшую операцию на позвоночнике.

Из-за метастазов, о которых она сама рассказывала, у нее начали разрушаться позвонки, и врачи боролись за ее способность передвигаться. Также сообщалось, что на фоне прогрессирующей опухоли у нее возникли проблемы со зрением — близкие говорили о полной слепоте на один глаз.

Тем не менее, на свадьбе Чекалина выглядела не просто бодро, а почти беззаботно. И это стало поводом для жесткой критики и сомнений.

Фанаты не могли поверить своим глазам: как человек с таким тяжелым диагнозом может так активно проводить время, танцевать, улыбаться и ловить букет?

«Зашкаливающий уровень цинизма»

Комментарии пользователей разделились на два лагеря. Одни искренне восхищаются силой духа Валерии, другие призывают ее понести наказание вслед за бывшим мужем Артемом Чекалиным.

«И это у нее последняя стадия рака? Да она живее всех живых, прыгает и веселится на свадьбах! Она должна сидеть в тюрьме»;

«Использует остаток своей жизни на полную катушку, железный человек! С метастазами, с раком четвертой стадии желудка, на агрессивной химии и с пораженным позвоночником так скакать на каблуках от мероприятия к мероприятию… Да я просто снимаю шляпу»;

«Зашкаливающий уровень цинизма. У человека просто нет никаких моральных принципов», — возмущались комментаторы.

Также в сети предположили, что вся эта история с диагнозом — не более чем пиар-ход, попытка уйти от ответственности за финансовые махинации, в которых обвиняют блогера. Мол, удобно прикрываться болезнью, чтобы избежать суда и общественного осуждения.

Напомним, что Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии весной 2026 года. Страшный диагноз был поставлен практически сразу после рождения четвертого ребенка.

Из роддома блогера увезли в онкологическую реанимацию, и с тех пор ее жизнь превратилась в череду тяжелых химиотерапий, операций и длительных реабилитаций.

На волне нового скандала Лерчек вышла на связь с подписчиками и сообщила, что начала седьмой курс химиотерапии. Блогер продемонстрировала хейтерам, которые выражали недоверие, препарат и место его введения. Лера рассказала, что ей разрешили сделать капельницу прямо дома, что позволит ей больше времени провести с близкими.

«Лера раньше с трудом двигалась»

Как сегодня живет блогер Лерчек с раком: здоровье, суды и скандалы с Валерией Чекалиной — последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На критику в адрес своей возлюбленной отреагировал и Луис Сквиччиарини. В одном из своих постов он объяснил, что существуют методы лечения, которые помогают пациентам с онкологией сохранять активность даже в таком сложном случае. По его словам, современная медицина позволяет продлить качество жизни, а не просто существование.

«Лера раньше с трудом двигалась, она проходила химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Именно последняя помогла ей снова встать на ноги и жить лучше. Это не значит, что она уже здорова — она по-прежнему испытывает дискомфорт и побочные эффекты, но мы используем каждую возможность, когда она чувствует себя хорошо, чтобы продолжать наши планы и проекты! К сожалению, это не одинаково для всех: каждый случай индивидуален и зависит от конкретного организма, типа рака и локаций распространения метастаз», — написал хореограф.

Он также призвал не сеять ненависть и не судить людей, которые не проходили через подобные испытания.

«Просто находятся те, кто использует нашу ситуацию, чтобы сеять ненависть и злобу, привлекая подписчиков и извлекая прибыль. Мы не пропагандируем ненависть. И когда мы обнародуем все детали и документы, таким людям придется ответить за свои действия», — добавил Луис.

Лерчек не сможет избежать наказание?

Как сегодня живет блогер Лерчек с раком: здоровье, суды и скандалы с Валерией Чекалиной — последние новости. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Помимо онкологического диагноза, Валерия Чекалина столкнулась с серьезными юридическими обвинениями. Вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и их бизнес-партнером Романом Вишняком ее обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

В феврале 2026 года Лерчек родила от Луиса Сквиччиарини. Почти сразу после родов у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий, а уголовное дело было приостановлено до ее выздоровления.

Ее бывший супруг Артем Чекалин уже получил реальный срок — семь лет колонии. Их бывший бизнес-партнер Роман Вишняк, пошедший на сделку со следствием, приговорен к 2, 5 года лишения свободы.

Теперь суду предстоит рассмотреть ходатайство прокуратуры. Если повторная экспертиза будет назначена и покажет, что состояние блогера позволяет ей участвовать в судебных заседаниях и вести активный образ жизни, дело может быть возобновлено.

Валерия Чекалина продолжает публиковать яркие кадры из своей жизни, несмотря на все обвинения и критику. Мол, для нее это способ сохранить контроль над своей жизнью и не позволить болезни и судебным разбирательствам сломать ее.

Однако теперь каждое ее появление на публике может стать поводом для новых проверок. И свадьба, где она поймала букет невесты, по всей видимости, стала той самой «последней каплей».