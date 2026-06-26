SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) умеет создавать ажиотаж вокруг себя — чего только стоят его прогулки с загадочной папкой, которые держали публику в напряжении.

Но на этот раз интригу подкинул не исполнитель хита «Я русский», а балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что хочет записать с ним дуэт. И, судя по ее уверенности, это будет если не музыкальный шедевр, то точно информационная бомба.

Стоит ли нам ждать новый хит — в материале 5-tv.ru.

«Наш дуэт покорит сердца многих»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Свое заявление Волочкова сделала в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН). И балерина настроена решительно.

По ее словам, она уже не первый день буквально мечтает записать совместную работу с молодым исполнителем. Волочкова не скрывает, что продолжает работать над вокалом.

«Мне кажется, что наш дуэт мог бы стать чем-то очень зрелищным и незабываемым. Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей. У меня есть новые песни, которые я хочу спеть с ним», — рассказала королева шпагатов.

Еще несколько лет назад балерина затрагивала эту тему, выражая восхищение Дронову. Однако и себя похвалить не забывала.

«С SHAMAN — это, конечно, будет бомба! Потому что все, связанное с Анастасией Волочковой, — это все всегда в топе», — говорила артистка.

Экс-прима Большого театра уверяла в своем желании оставаться патриотом, строя карьерную лестницу в шоу-бизнесе.

«Я хочу записать дуэт с SHAMAN, потому что это патриотическая тема. Мне неважно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. Вы сегодня можете это оценить», — поделилась она.

«А Дронову это надо?»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Подписчики и поклонники Волочковой уже разделились на два лагеря. Одни восприняли идею с юмором, другие — с откровенным скепсисом. В комментариях к новостям о возможном дуэте развернулась настоящая баталия.

«Споют вместе, а потом и свадебку сыграют, вот пара будет!» — иронизируют в сети.

Другие фолловеры настроены более критично.

«SHAMAN ни разу публично не отреагировал на эти предложения. Просто он слишком воспитан, чтобы посылать матом женщину», — пишут они.

Есть и те, кто задается резонным вопросом: «А Дронову это надо? Спросить забыли?». Шутят и над творческой совместимостью.

«Если SHAMAN согласится, ему же придется таскать ее, раскоряченную в шпагате, по сцене!» — смеются комментаторы.

Но находятся и те, кто готов дать шанс этому неожиданному союзу: «Ну и пусть споют, они подходят друг другу. Будет интересно посмотреть, что у них получится».

Впрочем, пока Дронов не высказал своего мнения по этому поводу и продолжает молчать.

SHAMAN и его «папка»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В конце мая 2026 года SHAMAN в течение нескольких дней интриговал публику, появляясь с таинственной папкой в руках у посольства США и на Красной площади. Он заявлял, что в ней находится список фамилий, и обещал «пролить свет правды».

Недоброжелатели, по его словам, даже пытались выкупить папку и уговаривали его молчать. В итоге все оказалось пиар-ходом — загадочная папка стала тизером к выходу клипа на песню «Россия-мама», где SHAMAN сыграл принципиального следователя.

Дронов старается не просто выпускать песни, а создавать вокруг них обсуждения, которые все равно триггерят публику на те или иные эмоции. И Волочкова, судя по всему, решила воспользоваться этой возможностью. Молодой популярный певец — хорошая возможность для творчества балерины?

Вторая попытка покорить музыкальный Олимп

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У истории с вокальными данными Волочковой есть богатая предыстория. В 2021 году она выпустила дебютный альбом «Вселенная».

Реакция публики оказалась предсказуемо жесткой. Подписчики писали: «Ни слуха ни голоса — лучше не петь», «Вселенная этого не переживет». Кто-то даже посоветовал ей не мучить ни себя, ни слушателей.

Критики, впрочем, были не менее беспощадны. Критик Алексей Мажаев поставил альбому шесть баллов из десяти возможных, отметив, что Волочкова честно пыталась записать «обыкновенный поп-альбом», но получилось настолько невнятно, что пластинку «не обсуждают, не критикуют, не пародируют, в общем — не замечают». Эксперт также отметил: «Шпагатов на аудио не видно, а без них и без своего неповторимого стиля ведения соцсетей Волочкова выглядит достаточно безлико».

Сама балерина, впрочем, не унывала. На презентации альбома ее раскритиковали за наряд и хореографию, но она стойко выдержала волну хейта. Тогда же она заявляла, что «не привыкать к критике».