Соседи? Павел Прилучный рассказал о жизни рядом с Агатой Муцениеце

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Звезда сериала «Мажор» признался, что обожает проводить время со своими детьми от первого брака.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце живут рядом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Павел Прилучный рассказал, что живет рядом с бывшей женой Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный живет рядом со своей бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом артист рассказал в интервью РИА Новости.

«Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты», — уточнил Прилучный.

Кроме того, звезда сериала «Мажор» рассказал, как складываются его взаимоотношения с Муцениеце в плане воспитания общих детей: 13-летнего сына Тимофея и 10-летней дочери Мии. Судя по всему, с этим вопросом у экс-супругов проблем нет.

«Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми», — сказал артист.

Также Павел Прилучный добавил, что ему нравится проводить время со своими детьми. Он рад, что Тимофей и Мия делятся с ним переживаниями, а также просят у него совета.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011-м пара поженилась. Через два года, в 2013-м, у них родился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия. В 2020 году Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве и заявила, что собирается подать на развод. В том же году пара расторгла брак.

В 2022-м Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, а в 2025-м Муценице вышла замуж за музыканта Петра Дрангу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный напугал поклонников окровавленной головой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

17:31
«В Год семьи я создал новую семью»: SHAMAN ответил на упреки из-за развода
17:13
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Pinterest и Likее на 14 млн рублей
17:02
«Вы нас жените или разводите?» — SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе
16:58
Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
16:52
«За Россию»: SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке
16:45
«Пора менять заголовки»: SHAMAN поставил точку в спорах о «кремлевском проекте»

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео