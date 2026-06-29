Макрон вновь надел солнцезащитные очки на встречу с султаном Омана

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Ранее он уже появлялся в них на Всемирном экономическом форуме, что вызвало бурные обсуждения в СМИ.

Фото, видео: Reuters/Alice Sacco; 5-tv.ru

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Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече с султаном Омана Хайтамом бин Тариком в Париже. Видео церемонии прибытия гостя в Елисейский дворец опубликовало агентство Reuters.

Султан Омана прибыл во Францию с двухдневным официальным визитом, во время которого лидеры двух стран обсудят дипломатические отношения.

Впервые Макрон появился в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе этого года. Тогда его образ активно обсуждали в СМИ и социальных сетях, а интерес к модели очков оказался настолько высоким, что число заказов резко выросло.

Сам французский лидер позже объяснил, что был вынужден надеть очки, так как у него в глазу лопнул сосуд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что компания, изготовившая линзы для солнцезащитных очков Макрона, объявила о банкротстве. Предприятие ликвидируют, из-за чего работу потеряют 29 сотрудников.

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