США и Иран проведут консультации по меморандуму о взаимопонимании

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Американскую делегацию возглавят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Белый дом анонсировал технические переговоры США и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Технические консультации представителей США и Ирана состоятся на полях встречи высокого уровня в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По данным американской администрации, переговоры пройдут во вторник, 30 июня. Делегацию Соединенных Штатов возглавят специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп выступает за дальнейшее развитие мирного процесса. В администрации также подчеркнули, что американская сторона исходит из того, что действующий режим прекращения огня между США и Ираном продолжает соблюдаться, а Вашингтон, со своей стороны, выполняет принятые обязательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КСИР пригрозил США жестким ответом в случае дальнейшей эскалации. Поводом для нового витка напряженности стали обвинения Вашингтона в адрес Тегерана в атаке на торговое судно в Ормузском проливе, после чего американские военные нанесли удары по иранским военным объектам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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