Кто сыграл Елизавету I лучше всех? 14 актрис, примеривших образ королевы

Властная, мудрая, загадочная и одинокая — Елизавета I уже на протяжении долгих лет вдохновляет режиссеров кинематографа.

Однако роль одной из самых ярких фигур в истории Великобритании считается настоящим испытанием для актрис. За более чем сто лет на экране легендарную «королеву-девственницу» сыграли разные звезды мирового кино. Кому лучше всех удалось передать ее образ — в материале 5-tv.ru.

Сара Бернар

www.globallookpress.com/Scherl; Кадр из фильма «Королева Елизавета», режиссер Анри Дефонтен, Луи Меркантон, 1912 г.

История экранных воплощений Елизаветы I началась в 1912 году, когда великая французская актриса Сара Бернар сыграла королеву в немом фильме «Королева Елизавета» (Les Amours de la reine Élisabeth).

Это была короткометражная по нынешним меркам картина длительностью около 44 минут, но весьма значительная для своего времени. Сюжет фильма посвящен эпизоду из жизни королевы: ее неудачному роману с Робертом Девере, графом Эссексом.

Несмотря на успех фильма у зрителей, критики отмечали, что Сара Бернар не смогла полностью адаптировать свою театральную манеру к кино.

«Сара Бернар, как божественная Сара, несравненна, но как Елизавета, королева Англии, она похожа на историческую королеву Бесс не более, чем современный эсминец, делающий 40 узлов в час, — на трехпалубный корвет адмирала Дрейка», — писали в британском журнале «Биоскоп» за 1913 год.

Флоренс Элдридж и Флора Робсон

ZUMA Press/legion media; Кадр из фильма «Пламя над Англией», режиссер Уильям К. Хоуард, 1937 г.

В 1936 году американская актриса Флоренс Элдридж исполнила роль Елизаветы I в исторической драме Джона Форда «Мария Шотландская», где ее главной экранной соперницей стала Кэтрин Хепберн в образе Марии Стюарт.

Год спустя британская актриса Флора Робсон предстала в роли английской королевы в фильме «Пламя над Англией» (1937). Ее партнерами по картине стали Лоуренс Оливье и Вивьен Ли.

Образ оказался настолько убедительным, что в 1940 году Робсон вновь сыграла Елизавету I в приключенческой ленте «Морской ястреб» с Эрролом Флинном. Именно ее исполнение многие исследователи кино считают одним из канонических экранных образов королевы середины XX века.

Бетт Дейвис

legion media; Кадр из фильма «Королева-девственница», режиссер Генри Костер, 1955 г.

Для многих ценителей старого кино Бетт Дейвис остается лучшей Елизаветой I. Она сыграла королеву дважды. Впервые — в 1939 году в фильме «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса».

Дейвис создала образ властной, ревнивой и одновременно ранимой женщины, который до сих пор считается одним из самых сильных в ее карьере.

Второе воплощение состоялось в 1955 году в фильме «Королева-девственница», где ее Елизавета была уже немолодой королевой, переживающей увлечение сэром Уолтером Рэли.

Джин Симмонс

Capital Pictures/legion media; Кадр из фильма «Малышка Бесс», режиссер Джордж Сидни, 1953 г.

В 1953 году Джин Симмонс сыграла молодую Елизавету в фильме «Малышка Бесс». Картина рассказывает о детстве и юности будущей королевы до ее восшествия на престол.

Симмонс блестяще показала путь от романтичной девушки до сильной правительницы. Интересный факт: на съемках ее партнером был Стюарт Грейнджер, который в реальной жизни был ее мужем.

Джудит Андерсон

www.globallookpress.com/Keystone Pictures USA; Кадр из фильма «Королева Елизавета», режиссер Джордж Шефер, 1968 г.

В 1968 году Джудит Андерсон сыграла стареющую Елизавету I в телевизионной постановке «Королева Елизавета». Ее партнером по фильму был Чарлтон Хестон в роли графа Эссекса.

Андерсон создала образ властной и мудрой правительницы, которая уже отошла от юношеских иллюзий и сосредоточилась на управлении государством.

Гленда Джексон

www.globallookpress.com/Keystone Pictures USA; Кадр из сериала «Елизавета: королева английская», 1971 г.

Британская актриса Гленда Джексон воплотила образ Елизаветы I в сериале «Елизавета: королева английская» (1971). Шестисерийная историческая драма охватывает все правление королевы — от ее восшествия на престол до последних лет жизни. Эта роль принесла Джексон две премии «Эмми» и считается одной из самых значимых в ее карьере.

В том же году актриса вновь сыграла Елизавету I в исторической драме «Мария, королева Шотландская», где ее партнершей стала Ванесса Редгрейв в роли соперницы Марии Стюарт.

Миранда Ричардсон

www.globallookpress.com/Famous; Кадр из фильма «Черная Гадюка», режиссер Мэнди Флетчер, 1986 г.

В 1986 году британская актриса Миранда Ричардсон запомнилась своей остроумной и эксцентричной Елизаветой в комедийном сериале «Черная Гадюка». В этой пародийной версии истории королева предстает капризной, взбалмошной и очень смешной — неожиданный, но яркий контраст с привычными драматическими образами.

Ее Елизавета — это инфантильная правительница, получившая абсолютную власть. Она может мило ворковать, требовать подарки и тут же, не меняя выражения лица, угрожать отрубить кому-нибудь голову. Ричардсон наделила свою героиню детскими капризами и пугающей непредсказуемостью, что превратило каждую сцену с ее участием в ураган чистого абсурда.

Ванесса Редгрейв и Джоэли Ричардсон

www.globallookpress.com/Maurizio D'Avanzo; Кадр из фильма «Аноним», режиссер Роланд Эммерих, 2011 г.

В 2011 году в фильме Роланда Эммериха «Аноним» сразу две актрисы из знаменитой династии Редгрейв сыграли Елизавету. Ванесса Редгрейв воплотила образ пожилой королевы в период мятежа Эссекса.

Ее дочь, Джоэли Ричардсон, сыграла молодую Елизавету. Интересно, что мать и дочь обсуждали образ, но предпочли не делиться актерскими приемами.

В этой семье актерская династия насчитывает четыре поколения.

Кейт Бланшетт

www.globallookpress.com/Simone Comi; Кадр из фильма «Золотой век», режиссер Шекхар Капур, 2007 г.

Кейт Бланшетт — это, пожалуй, самый узнаваемый образ Елизаветы I в современном кино. Австралийская актриса сыграла королеву дважды: в фильме «Елизавета» (1998) и продолжении «Золотой век» (2007).

Ее Елизавета — это путь от наивной и уязвимой принцессы до суровой и мудрой правительницы. Обе работы принесли ей номинации на «Оскар», а критики нередко называют ее образ «эталонным».

Джуди Денч

www.globallookpress.com/Cover Images; Кадр из фильма «Влюбленный Шекспир», режиссер Джон Мэдден, 1998 г.

Иногда для победы достаточно нескольких минут. Джуди Денч появилась в образе Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир» (1998) всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы получить «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ее Елизавета — это уже пожилая, но по-прежнему величественная королева, прекрасно осознающая свою силу.

Этот триумф стал одним из самых обсуждаемых в истории премии, ведь Джуди Денч находилась на экране чуть более восьми минут.

Получая статуэтку, актриса со свойственным ей юмором отметила, что за такое короткое время заслужила лишь крошечную часть награды, однако критики были единодушны — каждая секунда ее присутствия в кадре была монументальной.

Хелен Миррен

www.globallookpress.com/IMAGO Dave Bedrosian; Кадр из фильма «Елизавета I», режиссер, 2005 г.

Если Бланшетт подарила нам молодую королеву, то Хелен Миррен в мини-сериале «Елизавета I» (2005) показала королеву в зрелом возрасте.

Сериал охватывает последние 24 года правления и ее сложные отношения с фаворитами — графом Лестером (Джереми Айронс) и графом Эссексом (Хью Дэнси). За эту роль Миррен получила «Золотой глобус» и «Эмми».

Марго Робби

www.globallookpress.com/IMAGOJulie Edwards; Кадр из фильма «Две королевы», режиссер Джози Рурк, 2018 г.

В 2018 году Марго Робби примерила корону Елизаветы I в фильме «Две королевы». Картина посвящена соперничеству королевы с ее двоюродной сестрой Марией Стюарт. Робби показала королеву как уязвимую и сомневающуюся женщину. Она мучается от одиночества, завидует женственности, смелости и материнству своей родственницы.

Елизавета в этой версии не является циничным агрессором. Фильм продвигает феминистский взгляд, показывая, что обе королевы могли бы быть союзницами.

Рэйчел Скарстен и Алисия фон Риттберг

www.globallookpress.com/IMAGO; Кадр из сериала «Становление Елизаветы», 2022 г.

В сериале «Царство» (2015–2017) Рэйчел Скарстен воплотила образ Елизаветы в период ее соперничества с Марией Стюарт. А в 2022 году Алисия фон Риттберг присоединилась к плеяде актрис в сериале «Становление Елизаветы», показав будущую королеву в юные годы, когда ее будущее было крайне неопределенным из-за вражды между братом Эдуардом VI и сестрой Марией.

Если в «Царстве» зрителям представили более вольную, мелодраматичную и гламурную версию королевы, склонную к интригам, то «Становление Елизаветы» предложило глубокий психологический и исторически точный портрет.

Квентин Крисп

www.globallookpress.com/Pa; Кадр из фильма «Орландо», режиссер Салли Поттер, 1992 г.

Уникальный случай: в фильме «Орландо» Елизавету I сыграл мужчина — Квентин Крисп. Это был смелый и неожиданный ход режиссера Салли Поттер, который подчеркнул вневременной и метафорический характер картины.

В 1992 году она сняла визуально безупречную артхаусную драму по одноименному культовому роману Вирджинии Вулф.