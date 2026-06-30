Брак коту под хвост? Что происходит в семье Валерии и Иосифа Пригожина

СМИ пишут: Валерия и Иосиф Пригожин находятся на грани развода. Что на самом деле происходит в их семье? Как подобные заголовки прокомментировали сами супруги? Зачем продюсер и певица привлекли к ситуации Эмина Агаларова? И почему народная артистка РФ в свое время отказалась брать фамилию мужа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

5 июня для певицы Валерии и Иосифа Пригожина — особенная дата. В этот день в 2004 году они расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы и с тех пор отмечают свой праздник необычно и с фантазией. К примеру, на 17-летие брака отправились на теплоходе в Тверь.

«Я покажу сейчас вам нашу красоту. Смотрите: Тверь. Вот такое у нас свадебное путешествие», — поделился продюсер.

Незадолго до очередной годовщины поклонники звездной пары заволновались. В СМИ появилась информация, что Иосиф и Валерия якобы расстались и даже собираются делить имущество. Что послужило причиной разлада? Может, пара разругалась из-за стройки загородного дома, которая сейчас в самом разгаре? Ведь, как известно, ремонт — большое испытание для чувств.

«Вы знаете, мне нужна большая широкая кровать, хороший туалет и хорошая гостиная. Мне много не надо», — подчеркивает Иосиф Пригожин.

«Ой, хотелось бы, во-первых, чтобы было место для гардероба, это правда, это основное. Потому что не хватает места категорически. Это, наверное, одна из основных причин, почему нам нужно пространство», — заявляет Валерия.

«Стройка — вообще такой процесс, который, к сожалению, сталкиваешься с какими-то моментами. Наверное, слава богу, это уже забылось где-то, как страшный сон», — говорит певец Роман Архипов.

Главные вопросы: как продюсер и певица намерены делить имущество, состоится ли развод? Иосиф и Валерия решили не мучить фанатов. На дне рождения бренда Fane Настасьи Шубской пара честно рассказала, что происходит в их семье.

«Я просто про себя прочитала, вернее, не прочитала, это мне прислали. Я вообще не читаю такие каналы. Мне стали задавать вопросы, причем очень активно. Говорят: „А что, правда?“ А я не понимаю, про что вообще речь. Я говорю: „Где вы что читаете?“» — делится певица.

Иосиф и Валерия искренне не понимают, кто распускает эти слухи. Они выкладывают на страницы в соцсетях семейные видео, посещают вечеринки, вместе на концертах и гастролях.

«Зайдете в интернет — там траурные процессии, уже всех похоронили. <…> Причем нас похоронили в разных местах», — отмечает Пригожин.

«Сто раз уже закопали, выкопали и заново похоронили», — добавляет Валерия.

Супруги заверили: у них все хорошо. Хотя не скрывают: камни преткновения имеются. И вот ТОП-3 причин, из-за которых в их семье бывают разногласия. Первая, естественно, еда.

Певица много лет следит за фигурой и только изредка позволяет себе итальянскую пасту или сырники. А вот Иосиф — большой любитель сытных калорийных блюд. Артистка вспоминает: много лет назад, в конфетно-букетный период, он даже пытался откормить ее саму.

«Он водил меня в рестораны, отъелся при этом сам. Не знаю, почему мы с ним все время ходили есть… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю. Ему приходилось за мной доедать», — рассказывает певица.

Вот и сейчас Пригожин может втайне от жены поесть пельменей или жареной картошки. Потом, правда, садится на диету по просьбе супруги. Так, недавно он снова поддался ее уговорам и теперь намерен скинуть 20 лишних килограммов.

«Я уже похудел чуть-чуть, поэтому как-то. <…> Вот я уже которую, вторую неделю. Вот спасибо вам, хоть кто-то мою изюминку заметил. Лера мою изюминку уже не замечает. 23 года прошло», — говорит продюсер.

«Но ты был другой. Какой? Минус 25 как раз и было. Я с другим мужчиной познакомилась», — подчеркивает Валерия.

Вторая причина для размолвок пары — это спорт. Валерия все время в тренажерном зале. И даже на гастроли возит коврик для занятий. Иосиф Пригожин в этом плане нестабилен. То загорается идеями жены, то вдруг решает, что он и так великолепен. А третий повод для недовольства и обид, как ни странно, — подарки.

«Я очень бы радовалась всегда каким-нибудь путешествиям. Каким-нибудь, я не знаю, SPA, каким-нибудь сертификатам. Не потому, что я сама себе не могу позволить, у меня руки до этого не доходят, у меня времени вечно нет. А так, если сертификат есть, пожалуй, все-таки надо время изыскать», — уточняет Валерия.

Но на праздники она получает другое.

«Подарил мясорубку. Я ей не пользуюсь, потому что, в общем-то, сама готовлю редко», — делится звезда.

После мясорубки муж подарил Валерии аэрогриль. Но вскоре исправился и теперь одаривает суженую дорогими сумками, от которых она без ума. Что Пригожин преподнес жене на 22-ю годовщину их свадьбы, певица пока не раскрыла. Зато показала, как они вдвоем отметили событие.

«А нам сегодня 22 годика», — говорит Валерия.

«22 года назад мы поженились, у нас была свадьба. И сегодня такой праздник, можно сказать. Мы находимся в таком прекрасном месте, решили сегодня провести вечер вдвоем», — поясняет продюсер.

Элитный ресторан, романтичная обстановка. За музыкальное сопровождение отвечал их коллега Эмин Агаларов. А Иосиф и Валерия иронизировали, что в день их брака он был совсем еще юнцом и вряд ли помышлял о сцене.

«Мы настоящие партнеры по жизни, потому что семьи разбиваются как раз очень часто, когда нет общих интересов, когда по-настоящему не становятся друзьями. Да, любовь, понятно. Да, страсть, все хорошо, замечательно. Но если ты не стал другом, то вдолгую идти сложно», — заявляет исполнительница.

«Валерия и Иосиф. 22 года — это что-то колоссальное. Это на каком-то другом языке. Вместе, бок о бок, рядышком, всегда», — подчеркивает телеведущая Регина Тодоренко.

Продюсер и певица уверяют: развод им точно не грозит. Они многое вынесли вместе, идеально дополняют друг друга. К тому же артистка в свое время заметила: ее отношения рушились, стоило ей взять фамилию супруга. Поэтому в последнем браке она суеверно не стала Пригожиной.