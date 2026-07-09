Актеру Тому Хэнксу исполнилось 70 лет

Сегодня исполняется 70 лет человеку, которого во всем мире называют «главным американцем» Голливуда и национальным достоянием США. Том Хэнкс — актер с уникальной фильмографией, включающей как комедийные, так и серьезные драматические образы.

За четыре десятилетия в киноиндустрии он стал одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных актеров в истории: его фильмы собрали почти пять миллиардов долларов в Северной Америке и почти десять по всему миру. Получив два «Оскара» подряд, он навсегда вписал свое имя в историю мирового кинематографа.

Главные вехи его карьеры и лучшие фильмы, которые стоит пересмотреть в день рождения легенды — в материале 5-tv.ru.

От школьных подмостков до мирового признания

Смотреть лучшие фильмы с актером Томом Хэнксом для киновечера. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

Томас Джеффри Хэнкс родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд, штат Калифорния. Его мать Джанет Мэрилин работала медсестрой, а отец Амос Меффорд Хэнкс — поваром. У актера есть британские и португальские корни. Он даже является дальним родственником Авраама Линкольна по линии отца.

Когда Тому было пять лет, родители развелись, и он вместе со старшими братом и сестрой остался жить с отцом. Позднее семье часто приходилось переезжать в поисках новой работы, и к десятилетнему возрасту Том успел пожить в десяти разных домах.

Еще в школе Хэнкс увлекся театром и играл в школьных постановках. Он признавался, что был раскрепощен на сцене, но в обычной жизни оставался застенчивым и не был популярен среди сверстников.

Позже он поступил на факультет театрального искусства в колледж Шабо, а затем перевелся в Калифорнийский университет в Сакраменто, но учебу не закончил. Вместо этого он принял предложение войти в состав актерской труппы, выступавшей в Кливленде.

С 1980 года Хэнкс начал сниматься в кино. Его первым заметным успехом стала романтическая комедия «Всплеск» (1984). Еще большую известность ему принесли фильмы «Большой» (1988) и «Тернер и Хуч» (1989).

Поначалу актеру никак не удавалось проявить свой драматический талант, так как снимался он в основном в комедиях. Однако все изменилось в 1990-е годы, когда Хэнксу начали предлагать по-настоящему серьезные роли.

Два «Оскара» подряд

Смотреть лучшие фильмы с актером Томом Хэнксом для киновечера. Фото: Кадр из фильма «Филадельфия», режиссер Джонатан Демме, 1993 г.

Роль в фильме «Филадельфия» (1993), в котором Том Хэнкс сыграл умирающего от СПИДа адвоката Эндрю Беккета, принесла ему первую премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Уже в следующем году он получил еще одну награду Американской киноакадемии — за главную роль в фильме «Форрест Гамп» (1994). Хэнкс стал вторым актером в истории (после Спенсера Трейси), выигравшим «Оскар» два года подряд.

Примечательно, что роль Форреста Гампа первоначально предлагали другим известным актерам — Биллу Мюррею, Джону Траволте и Чеви Чейзу. Но все они отказались, благодаря чему роль досталась Хэнксу. Позже Джон Траволта признавался, что это было его самой большой ошибкой в карьере.

Хэнкс подписался на роль после полутора часов чтения сценария, но согласился только при условии, что фильм будет исторически точным. Режиссер Роберт Земекис настоял на сильном южном акценте, который Хэнкс скопировал с актера, сыгравшего юного Форреста.

Картина «Форрест Гамп» собрала в прокате более 650 миллионов долларов, а сам Хэнкс, по разным оценкам, заработал от 40 до 70 миллионов долларов (включая процент от сборов) и свой второй «Оскар». Фильм получил шесть статуэток Американской киноакадемии.

Лучшие фильмы с Томом Хэнксом

Смотреть лучшие фильмы с актером Томом Хэнксом для киновечера. Фото: Кадр из фильма «Зеленая миля», режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

За свою долгую карьеру Хэнкс снялся более чем в 100 фильмах. Вот лишь некоторые из них, ставшие классикой:

«Большой» (1988) — 12-летний мальчишка хочет поскорее повзрослеть, и его желание фантастическим образом сбывается. Именно за работу в этом фильме Том Хэнкс впервые номинировался на «Оскар» и получил «Золотой глобус»;

«Филадельфия» (1993) — фильм о гомосексуалисте*, умирающем от СПИДа. За эту роль Том Хэнкс получил свой первый «Оскар»;

«Аполлон-13» (1995) — драма об аварийной миссии космического корабля;

«Спасти рядового Райана» (1998) — военная драма Стивена Спилберга, где Хэнкс сыграл капитана Джона Миллера;

«Зеленая миля» (1999) — история тюремного надзирателя, столкнувшегося с заключенным, обладающим сверхъестественным даром;

«Изгой» (2000) — сотрудник FedEx оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы. Фильм известен тем, что большую часть экранного времени Хэнкс проводит в одиночестве, общаясь только с волейбольным мячом по имени Уилсон;

«Поймай меня, если сможешь» (2002) — история противостояния агента ФБР и гениального мошенника. Хэнкс сыграл агента, который годами преследует преступника;

«Проклятый путь» (2002) — криминальная драма с Полом Ньюманом;

«Терминал» (2004) — трогательная история о человеке, застрявшем в аэропорту;

Трилогия о Роберте Лэнгдоне: «Код да Винчи» (2006), «Ангелы и демоны» (2009), «Инферно» (2016);

«Облачный атлас» (2012) — масштабный эпический фильм с шестью переплетающимися сюжетными линиями;

«Салли» (2016) — история о пилоте, посадившем самолет на Гудзон;

«Прекрасный день по соседству» (2019) — Хэнкс сыграл ведущего детской телепрограммы Фреда Роджерса;

«Грейхаунд» (2020) — военный фильм о командующем эсминцем. Хэнкс выступил не только исполнителем главной роли, но и сценаристом;

«Человек по имени Отто» (2022) — драма о ворчливом старике, основанная на бестселлере.

Сотрудничество со Спилбергом

Смотреть лучшие фильмы с актером Томом Хэнксом для киновечера. Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

Том Хэнкс сотрудничал со Стивеном Спилбергом в пяти картинах: «Спасти рядового Райана» (1998), «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Терминал» (2004), «Шпионский мост» (2015) и «Секретное досье» (2017).

Также они совместно работали над мини-сериалом «Братья по оружию» (2001), а затем выступили продюсерами мини-сериалов «Тихий океан» (2010) и «Властелины воздуха» (2024). Этот творческий тандем стал одним из самых плодотворных в истории Голливуда.

Хэнкс пробовал себя и в качестве режиссера, сняв полнометражные фильмы «То, что ты делаешь» (1996) и «Ларри Краун» (2011), а также эпизод сериала «Братья по оружию» (2001) и документальный фильм «Путешествие на Луну 3D» (2005). Он также выступал продюсером многих проектов.

Интересные факты об актере:

Хэнкс является дальним родственником президента США Авраама Линкольна. В его честь назван астероид;

Актер серьезно поранил ногу о кораллы во время съемок «Изгоя» — рана инфицировалась, и в фильме можно увидеть крупный план этой травмы;

Когда студия урезала бюджет «Форреста Гампа», и режиссер, и Хэнкс отказались от части гонорара в обмен на проценты от сборов — это принесло актеру около 40 миллионов долларов;

За фильм «Ангелы и демоны» он получил примерно 50 миллионов долларов — один из самых больших гонораров в истории кино;

Хэнкс коллекционирует печатные машинки — у него более 300 экземпляров;

В 14 лет он работал на бейсбольном стадионе, продавая соду, арахис и хот-доги;

Во время съемок игры Форреста в пинг-понг Хэнкс просто двигал в воздухе ракеткой — мяч нарисовали при помощи компьютера, потому что актер совершенно не умеет в него играть;

Несмотря на почтенный возраст, актер продолжает активно сниматься. В 2026 году должны выйти сразу несколько проектов с участием Хэнкса.

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