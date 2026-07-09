Артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ наносят огневые удары по технике и пехоте ВСУ на ореховском направлении Запорожской области. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожают выявленные объекты противника. Взаимодействие с дронами позволяет наносить высокоточные удары.

В ходе разведки в лесном массиве были обнаружены пункты временного размещения личного состава и техники ВСУ. Артиллеристы оперативно заняли позиции и произвели залп. Поражение целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Подразделения РСЗО «Град» несут боевое дежурство круглосуточно, поражая бронированные объекты, технику, склады, пункты дислокации, опорные пункты и пункты управления беспилотниками ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.