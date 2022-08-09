Яблочный Спас 2022: смысл, традиции и приметы праздника

19 августа Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — Это один из двунадесятых праздников — двенадцати самых важных дат церковного календаря. Каждая из них посвящена определенному эпизоду из жизни Спасителя или Богородицы. Яблочным день называется потому, что в него принято освящать яблоки.

Преображение Господне

О Преображении Господнем подробно рассказывается в Евангелие. Согласно Писанию, однажды Спаситель взял помолиться троих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и взошел с ними на гору Фавор.



«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки — Прим.ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — свидетельствовал евангелист Лука.

Так, трое апостолов увидели чудесное Преображение Господне. Преображение означает превращение в другой вид или изменение формы. Христос преобразился перед своими учениками, чтобы явить им Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями. Празднование Преображение Господне церковь отмечает как соединение Божественного и человеческого в лице Христа.

«Явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели», — повествовал Лука.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился «чтобы показать нам будущее преображение естества нашего» и будущее второе пришествие Спасителя на Землю «на облаках во славе с ангелами».

Праздник Преображения стали отмечать с IV века. Изначально у него не было четкой даты. Примерно с VII века православные верующие стали отмечать его 19 августа. Из года в год дата празднования не меняется. А у католиков эта дата вошла в календарь лишь в XV веке. Они празднуют Преображение 6 августа.

Преображение Господне отличается торжественностью. Духовенство в храмах служит в белых облачениях — символ «фаворского света». А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. Изначально в Израиле и Греции возникла традиция преподносить гроздья созревшего винограда в благодарность Богу. Поскольку в России в середине августа созревали яблоки, фрукты решили заменить, но оставить традицию освящения.

Традиции Яблочного Спаса 2022

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Яблочный Спас — самый известный из всех трех больших праздников, во время которых верующие освящают плоды нового урожая. На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.

Яблоки — главный символ праздника. Они олицетворяют достаток и благополучие. До наступления праздника их запрещается есть.

Светлый праздник Преображения особенно ждут родители, чьи дети ушли из жизни. Согласно древнему поверью, ангелы на небесах угощают души детей яблочными плодами. Поэтому после освещения фрукта церковью, родители оставляют несколько яблок в храме в качестве подношения.

В старину после освящения яблок было принято печь пироги. Ими угощали родственников и соседей. Девушки ели плоды, обмакивали их в мед и загадывали сокровенные желания, приговаривая: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!». Считалось, что все мечты сбываются, если помыслы чисты, а просьбы идут от сердца.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

Самое главное в праздник Преображения Господня — прийти на службу в храм, помолиться дома и вспомнить об этом евангельском событии. Приносить часть урожая в церковь или нет — каждый решает сам. Представители духовенства заверяют: нет ничего страшного в том, если человек не будет 19 августа освящать яблоки и другие фрукты. Главное — участие в церковной молитве.

Кроме того, в этот день можно пойти на кладбище и почтить память усопших родственников. Однако обычай класть освященные яблоки на могилы священники называют суеверием.

На Яблочный Спас, как и на любой другой большой церковный праздник, по традиции нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священники отмечают, что строгих запретов на этот счет нет, особенно если работу нельзя отложить.

Поскольку в праздник продолжается Успенский пост, запрещено употребление любой жирной пищи. Единственное послабление на Спас — вино и рыба. В этот день по традиции хозяйки массово пекли яблочные пироги, варили варенье. Приглашали к столу гостей, а также угощали во славу Божию нищих и обездоленных.

Свадьбы 19 августа не принято играть. Дело в том, что на двунадесятые праздники, к которым относится и Преображении, в храмах не венчают. Однако если люди не церковные, то бракосочетание в эти дни, как говорят священнослужители — их личное дело.

Приметы на Яблочный Спас

Фото: www.globallookpress.com

Во второй половине августа природа преображается. Лето идет на спад, чувствуется скорое приближение осени. Листва желтеет, ночи становятся длиннее и холоднее. По погоде на 19 августа можно определить, какой будет зима. Приметы Яблочного спаса были проверены не одним поколением. И до сих пор актуальны.