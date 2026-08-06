«Что-то может пойти не так»: для кого опасны ретриты и почему

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 93 0

Психолог объяснила, в каких случаях подобные практики могут принести больше вреда, чем пользы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/AIC; Архив Анны Неги; 5-tv.ru

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Психолог Неги: ретриты могут усугубить психологическое состояние

Ретриты могут помочь отвлечься от повседневной суеты и снизить уровень стресса, однако в некоторых случаях подобные практики способны не только не решить внутренние проблемы, но и усугубить психологическое состояние. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Анна Неги.

По словам специалиста, сами по себе ретриты нельзя считать опасными, однако риск возникает тогда, когда человек начинает воспринимать их как универсальное средство для решения жизненных трудностей или становится зависимым от подобных практик.

«Есть такое понятие — психомания, подсадка на практики психологического толка. Любое лекарство может быть и ядом, и лекарством», — отметила эксперт.

Неги объяснила, что во время ретрита человек оказывается в искусственно созданной среде: без телефона, информационного шума и привычного ритма жизни. Это действительно помогает расслабиться, однако после возвращения в обычную жизнь многие испытывают разочарование.

По словам психолога, ретрит может стать полезной эмоциональной передышкой, но не способен самостоятельно изменить жизнь, решить проблемы в отношениях или помочь найти свое призвание. Если же человек начинает постоянно искать спасение только в подобных практиках, это может говорить о попытке уйти от реальности.

«А тот, кто застревает в таких практиках, где ему кажется, что все идеально, хорошо и благополучно, тогда куда бы мы ни уехали, мы берем с собой себя. Человек, по сути, не меняется, и сам по себе один ретрит не поможет решить проблему, наладить отношения, изменить там судьбу, найти работу, призвание», — отметила Неги.

Особую осторожность, подчеркнула специалист, следует соблюдать людям с психическими особенностями или скрытыми заболеваниями. Некоторые техники, используемые на ретритах, связаны с измененными состояниями сознания и способны спровоцировать ухудшение самочувствия.

«Если психика уже подвижна, есть какие-то заболевания или депрессивный фон, то при определенном складе что-то может пойти не так», — пояснила Неги.

При этом психолог подчеркнула, что не каждый ретрит приводит к негативным последствиям. Однако, по ее словам, подобные практики требуют осознанного подхода.

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