Деньги, любовь и удача будут «липнуть» весь год: что сделать с медом 14 августа

На Руси никогда не пропускали Медовый Спас и не путали его даты. Этот праздник издревле давал возможность навсегда изменить ход судьбы и «запечатать» удачу.

Какие секреты скрывали предки под ритуалами с медом? И почему для славян Медовый спас никогда не был обычным праздником сбора урожая, эксклюзивно рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Отношение славян к меду на Медовый Спас

Обряды с медом на праздник Медовый Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Медовый Спас в 2026 году выпадает на 14 августа. Дата у праздника непереходящая, поэтому из года в год его отмечают в один и тот же день.

На Руси к меду относились с особым почтением, в нем видели мощный инструмент для привлечения благ.

«Сейчас наступает отличное время, чтобы воспользоваться этими проверенными ритуалами. И среди того разнообразия, с которым я сталкивался, выделяется два ритуала, которые работают практически у всех», — делится Харрис.

Считалось, что обряды с медом, проведенные в нужное время и в нужном месте, способны кардинально изменить жизнь человека к лучшему.

Утренний ритуал у березы с медом на Медовый Спас — как привлечь деньги, удачу и любовь

Обряды с медом на праздник Медовый Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Для проведения первого обряда придется проснуться пораньше. Проводить его нужно строго на рассвете, используя светлый цветочный мед.

«Он должен быть обязательно жидкий. Взяв с собой мед, необходимо к рассвету попасть в рощу, где есть береза», — объясняет астролог.

Там нужно прислушаться к себе: внутренний голос подскажет, где-то самое дерево, которое поможет провести ритуал. Когда выбор сделан, нужно подойти к березе и приложиться к ней лбом. В этот момент важно мысленно попросить у дерева защиты и удачи.

«Дело в том, что это особенное дерево, и оно очень сильно резонирует с человеческой энергией и практически всегда готово ему помочь», — поясняет Харрис.

После того как просьба озвучена, пора открывать банку с медом.

«Своим указательным пальцем обмакните в банку и нанесите особенный символ на то место, где ваш лоб прикоснулся к березе. Этот символ изображается как стрелка, смотрящая вверх, то есть рисуете такой знак. Это древний славянский символ, активатор потока удачи», — описывает астролог.

Потом нужно обязательно взять банку и обойти дерево по часовой стрелке, разливая мед.

«Очень важно, чтобы все это время мед тек и не прекращал свое течение. После того, как замкнете круг, ритуал считается выполненным. Все на ближайший год вам будет сопутствовать удача», — заключает Харрис.

Ритуал у реки с медом на Медовый Спас — как привлечь деньги, удачу и любовь

Обряды с медом на праздник Медовый Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Второй обряд также проводится на рассвете, но уже у текущей воды, например, у реки. Для него потребуется уже не только мед.

На рассвете, расположившись на берегу, нужно взять деревянную ложку и начать переливать мед из банки в деревянную пиалу. Делать это нужно медленно, по часовой стрелке, вкладывая в каждое движение свою энергию и визуализируя, как вы наполняете себя удачей на год вперед.

«После того, как весь мед перелит, вам нужно зажечь желтую, обязательно восковую свечу. Свеча начинает гореть, мед уже налит, вода отсечет все элементы древних славянских стихий в одном месте. Самое время озвучить то самое желание, связанное с удачей… Которую вы хотите получить в ближайшем году», — говорит Харрис.

Затем нужно сделать «восковую печать удачи» — капнуть три капли воска со свечи прямо в пиалу с медом.

«Озвучивайте желание и делайте свою печать удачи. Три капли воска с этой свечи непосредственно в пиалу с медом. После того, как это сделали, скажите: „Запечатано“. Теперь этой самой деревянной ложкой берете мед и делаете один небольшой глоток этого меда», — уточняет астролог.

Оставшийся мед нужно разлить в маленькую банку. Важнейшее правило этого обряда — ни с кем не делиться приготовленным медом.

«Это лично ваш спутник удачи, это ваш талисман на ближайший год. Это тот самый залог и замок, который позволит вам притянуть удачу и исполнить заветное желание», — подчеркивает Харрис.

В ближайшие семь дней банку с медом нужно держать рядом с кроватью и по чуть-чуть есть. Оставшуюся часть хранят в течение года и прибегают к ней в самые сложные моменты и жизненные ситуации.

«Но то, что останется, не поместилось в банку вместе с деревянной пиалой… Вы будете должны отнести в день ритуала на оживленный городской перекресток, там, где много людей, там, где много энергии. Оставляйте это там, насекомые будут рады. Всё, ритуал закончен. Удача будет с вами на протяжении всего года», — заключает астролог.

Какой мед выбирали славяне на Медовый Спас

Обряды с медом на праздник Медовый Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Если мед был не свой, его всегда внимательно осматривали визуально:

Консистенция должна быть однородной, без осадка и расслоений;

Вязкость — густая, при стекании образует ровные «дорожки»;

Цвет — равномерный, характерный для сорта;

Аромат — насыщенный, цветочный.

Вкус у хорошего меда терпкий, с легкой горчинкой, а послевкусие — приятное, характерное для сорта.

Есть и другие способы проверки качества:

Капля меда не растекается по поверхности;

При размешивании образует воронку;

Не оставляет жирных следов на бумаге;

В теплой воде растворяется равномерно.

Древние приметы славян на Медовый Спас

Обряды с медом на праздник Медовый Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

В день Медового Спаса на стол традиционно подают медовую коврижку, пироги с маком, ароматные медовые пряники и сбитень. Хозяйки готовят запеченные яблоки с медом, овсяное печенье и ореховые десерты.

С этим днем также связано множество народных примет: