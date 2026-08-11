Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь

Для максимальной пользы их важно правильно употреблять.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Диетолог Соломатина: белые грибы могут продлить жизнь
Регулярное употребление белых грибов способно замедлить процессы старения и добавить несколько лет активной жизни. Об этом Life.ru рассказали опрошенные эксперты.
Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что за эффект долголетия отвечают два сильнейших антиоксиданта — эрготионеин и глутатион. Первый гасит хронические воспаления, разрушающие нейроны.
«Снижение воспаления улучшает кровоток, в том числе в головном мозге, клетки работают лучше, меньше погибают, и процессы старения замедляются», — объяснила она.
Второй антиоксидант, глутатион, работает как детоксикант — связывает соли тяжелых металлов и частицы пластика, не давая им разрушать митохондрии — «энергостанции» клеток.
Именно с перебоями в митохондриях, по словам врача, запускается каскад возрастных изменений. Однако вещества из белых грибов нейтрализуют активные формы кислорода, которые вырабатывают стареющие клетки, и тем самым защищают сердце, сосуды и когнитивные функции.
Врач-инфекционист Марият Мухина добавила к этому перечню трегалозу — «грибной сахар». Этот углевод проникает в клетки без участия инсулина и тормозит развитие возрастных нейродегенеративных и метаболических заболеваний.
«Не случайно издревле славянские долгожители, жившие в лесах и питавшиеся ягодами, грибами и дичью, по праву подтверждали само звание „человек“ — „чело на век“, то есть на сто лет», — подчеркнула Мухина.
Чтобы извлечь из грибов максимум пользы, диетолог посоветовала включать его в рацион один-два раза в неделю порциями по 100–150 граммов. Она настоятельно рекомендует избегать жарки с маслом и картофелем. Вместо этого грибы лучше тушить, варить или измельчать в соусы, что позволяет разрушить хитиновую оболочку и улучшить усвоение микроэлементов.
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