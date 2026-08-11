Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле

Провизор Морозова: при первых болях в горле помогут средства с антисептиками

Таблетки от боли в горле работают по-разному. Одни снимают боль, другие уменьшают воспаление или помогают бороться с микробами. Об этом Life.ru рассказала провизор Наталья Морозова.

Если горло только начинает першить и болеть, можно обратить внимание на средства с антисептиками — веществами, которые мешают болезнетворным микробам размножаться. В составе таких препаратов встречаются хлоргексидин, цетилпиридиния хлорид и амилметакрезол.

При сильной боли, когда даже глотать становится неприятно, могут помочь таблетки с местными обезболивающими. Например, лидокаином или бензокаином. Они на некоторое время снижают чувствительность слизистой.

«Есть и таблетки с противовоспалительными компонентами, например, флурбипрофеном. Они уменьшают воспаление в горле, поэтому боль постепенно становится слабее», — рассказала провизор.

Таблетки для рассасывания бывают как с одним действующим веществом, так и с несколькими. Комбинированные средства могут одновременно уменьшать боль, снимать воспаление и воздействовать на микробы. Но это не значит, что чем больше компонентов в таблетке, тем лучше она работает. Выбор зависит от симптомов, возраста и состояния здоровья человека.

В составе таких средств часто встречаются ментол, мед, шалфей или эвкалипт. Хоть они и могут освежать и немного успокаивать горло, основное действие все равно дают лекарственные вещества.

Есть простое правило, о котором многие забывают: таблетку для рассасывания не нужно разжевывать или сразу проглатывать. Она рассчитана на медленное растворение во рту. Кроме того, не стоит принимать такие средства чаще, чем указано в инструкции. Большая доза не поможет выздороветь быстрее, зато может вызвать раздражение слизистой, аллергию или онемение во рту.

Не стоит также покупать препарат только потому, что он однажды помог знакомому или самому человеку. Причины боли в горле бывают разными, поэтому одно и то же средство может оказаться эффективным в одной ситуации и бесполезным в другой.

«И главное — не пытайтесь лечиться только таблетками для рассасывания, если состояние ухудшается. Высокая температура, сильная боль в горле, гнойный налет на миндалинах, затрудненное дыхание — повод обратиться к врачу. В таких случаях важно не просто снять симптомы, а выяснить причину болезни», — заключила эксперт.

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