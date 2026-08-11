Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Полиция Сиэтла уничтожила дробовик, который нашли рядом с телом лидера Nirvana Курта Кобейна после его смерти. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Речь идет о Remington Model 11. Оружие почти 30 лет хранилось в полиции и считалось одной из важных улик по делу. Кобейна нашли мертвым в его доме в Сиэтле в апреле 1994 года. Рядом с телом обнаружили дробовик и предсмертную записку.

По данным издания, капитан полиции Сиэтла Джеймс Бритт распорядился включить оружие в партию, которую отправили на уничтожение. Кто именно из родственников музыканта попросил избавиться от дробовика, в документах не указано.

Теперь специалисты не смогут повторно изучить оружие, если появятся новые вопросы к обстоятельствам смерти Кобейна. В частности, после уничтожения дробовика невозможно провести дополнительные криминалистические исследования.

Официально смерть музыканта признали самоубийством. Однако эта версия на протяжении многих лет вызывает споры.

Американская певица Джоанна Стингрей ранее рассказала, что после изучения документов у нее появились сомнения в версии самоубийства. Она обратила внимание на большое количество наркотического вещества в организме Кобейна и задала вопрос, мог ли музыкант в таком состоянии аккуратно собрать вещи и совершить суицид.

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