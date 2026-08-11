По нормативам срок службы лифта составляет 25 лет, но реальность такова, что многие подъемники выходят из строя гораздо раньше. Причина — не только износ деталей, но и некачественное обслуживание, а порой и ошибки проектирования. Иногда лифт встают на «перезагрузку», оставляя жильцов без комфортного доступа к своим этажам.

О том, что делать в такой ситуации, — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Неработающие лифты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поломки подъемных устройств в многоэтажках одного из кварталов Красногорска уже стали обыденностью. Но местные мириться с ней не хотят.

«Мы от своего дома были вынуждены подать иск в суд на управляющую компанию, а также на застройщика. Суд у нас длился больше двух лет. На март этого года у нас было подписано мировое соглашение о том, что управляющая компания и застройщик обязуются устранить все недочеты, которые были выявлены в ходе независимой экспертизы», — рассказывала жительница Дарья Соколова.

Ситуация до сих пор не изменилась. Ольга Поликарпова ждет ребенка и пытается попасть на свой этаж. Но оба лифта на площадке не приезжают.

«Получается, что я на 7-м месяце беременности вынуждена опять в очередной раз идти пешком. Ну, это просто уже невозможно, потому что я поднимаюсь каждый раз на 17-й этаж», — сетует жительница.

Это испытание и для семьи Анны Мельниковой — ее 11-летняя дочь прикована к инвалидной коляске. Приходилось даже пропускать приемы врачей, ведь взять ребенка на руки женщина не в силах.

«Она не может самостоятельно ни ходить, ни тем более подниматься по лестнице. И если такая ситуация — мы сидим в подъезде по два-три часа и ждем, когда придет механик и сделает нам лифт. Но если супруг дома, не на работе, то он поднимает Лизу на руках на пятый этаж. Это очень тяжело физически», — призналась Анна.

Почему лифты постоянно выходят из строя и никто не реагирует на жалобы? Жильцы давно задают эти вопросы управляющей компании.

«В настоящий момент из 180 лифтов в целом ПЖК у нас пять на постоянном длительном простое. При этом около 20 процентов лифтов у нас встают ежедневно, их перезапускают. Эта проблема связана с обслуживающей организацией. Я неоднократно, как и жители, сообщал генеральному директору о необходимости смены этой подрядной организации», — говорит руководитель управляющей компании Денис Железняков.

Вместе с активисткой Дарьей Соколовой «Стройнадзор» поехал в офис застройщика. Дадут ли им ответы на вопросы и что делать, если лифты в вашем ЖК не чинят даже по решению суда?

К генеральному директору съемочную группу не пустили. Лишь дали номер горячей линии.

«У нас представители СМИ рядом стоят — „Пятый канал“, рядом со мной. Я в вашем здании нахожусь. Кто-то ко мне может спуститься и дать комментарий по поводу наших вопросов?» — спрашивает Дарья у оператора кол-центра застройщика.

Ответ она получает отрицательный.

«То есть вы отказываетесь давать комментарии, правильно я понимаю?» — уточняет девушка.

«У меня нет ответа на этот вопрос», — завершила разговор оператор.

Так что же делать, если решение суда есть, а рабочего лифта — нет?

«Можно обращаться в прокуратуру, но помимо этого можно и нужно обращаться в службу судебных приставов, которые в случае неисполнения судебных решений могут применять штрафы, привлекать к административной ответственности, вплоть до уголовной ответственности», — объясняет адвокат Артур Большаков.

«Стройнадзор» тоже направил запросы в эти ведомства. Возможно, сейчас дело сдвинется с мертвой точки.

Если в вашем доме часто ломается лифт — первым делом обращайтесь в управляющую компанию. При бездействии — в государственную жилинспекцию, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, а уже потом — в суд. Во многих случаях на этом этапе проблему устраняют. И помните, что за простой кабины вы вправе потребовать перерасчет за коммунальные услуги.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители Красногорска — далеко не единственные, кто сталкивается с такой проблемой. По нормативам, срок службы подъемника — 25 лет. Но не во всех домах вовремя происходит замена.

Кроме того, обслуживающие организации не проводят должным образом ремонт, и лифт изнашивается еще быстрее. Сейчас законодатели собираются создать реестр проверенных фирм, остальным такие работы запретят.

Проблема с иностранными запчастями, по мнению экспертов, вторична. Тем более сейчас в России 95% лифтового оборудования — отечественного производства.

«Лифт состоит не из одного ящика, а из многих грузомест — 12–18 ящиков разного размера», — рассказывает менеджер по производственным процессам лифтостроительного завода Сергей Разбоев.

В каждом цехе выполняют разные задачи. Все начинается с нарезки деталей из металлических листов. Из них собирают кабины, двери. Особое внимание уделяют узлам управления и безопасности.

«Клиновые ловители — они установлены на нижней балке лифта. Если вдруг скорость превышается более чем на 15 процентов, они срабатывают и зажимают направляющие, вклиниваются в них. Лифт никогда не упадет благодаря ловителям», — подчеркнул Разбоев.

Краш-тест лифта

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Команда программы отправилась в испытательную башню высотой 27 метров. В ней тестируют все лифтовое оборудование. Там она проведет эксперимент и выяснит, насколько сильная тряска возникает при внезапном торможении.

«Индикатором у нас будут стаканчики с водой, которые мы установим на полку „Б“ кабины. В данном случае мы сделаем посадку на ловителе», — рассказывает инженер по наладке и испытаниям лифтового оборудования Валентин Козлов.

Команда вышла из лифта, дождалась его экстренной остановки и оценила результат.

«Лифт был восстановлен в режим нормальной работы. И как мы можем видеть, что стаканчики, которые вели с индикатором, остались в целости и невредимости», — отметил Козлов.

А это значит, что при срабатывании ловителей люди в кабинете не пострадают.