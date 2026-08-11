Ремонт в ванной своими руками: как уложить плитку, чтобы она не треснула и не отвалилась

Ремонт в ванной комнате — это всегда серьезные вложения. Мы тратим время и деньги, выбирая идеальную плитку и дизайн, но часто забываем о главном — о качестве монтажа.

В погоне за экономией или в результате неопытности мастера можно совершить критические ошибки. И тогда красивая плитка превратится в источник постоянных проблем: от хронической сырости и плесени до реальной угрозы травм и затопления соседей.

О том, чем опасна некачественная укладка плитки и как избежать фатальных последствий — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Советы по укладке плитки в ванной

РИА Новости/Владимир Трефилов

Также «Стройнадзор» решил разобраться, на что обращать внимание при покупке керамогранита.

«Можете увидеть точку, вы можете увидеть размытость, вы можете увидеть разного рода полосы, что говорит о некачественной печати. Вы проводите по плите, например, и вы не чувствуете карвинг — это некое углубление в плите. Качество тоже здесь под вопросом», — объясняет владелец компании по продаже керамогранита Энрике Севальос.

Но даже первоклассная плитка не прослужит долго, если нарушить правила укладки.

Керамогранит — более прочный и тяжелый. Он подходит для любых помещений и улицы. Керамическая плитка — хрупкая и может использоваться для декора стен или кухонных фартуков. В ванной важно сделать гидроизоляцию всех поверхностей и нанести разметку.

«Чтобы все плитки лежали ровно, надо их класть по лазеру. Уровнем проверять. И, если какие-то недочеты у плитки, просто проходимся гравером и отшлифуем притиром. И все будет ровно», — объясняет мастер-плиточник Геннадий Супрун.

Для работы также понадобятся плиткорез, стеклорез или болгарка — в зависимости от толщины и прочности материала. Для создания отверстий — дрель с насадкой «коронка». А чтобы нанести клей, потребуется гребенка.

«Первым мы делаем контактный слой. Клей должен быть не жидкий, не густой. Мы нанесли контактный слой на стену, теперь наносим на плитку. Это самая важная часть — чтобы не отпала. Центруем, вставляем подковки — это то же самое, что и крестики», — рассказывает Супрун.

В месте стыков нужно обязательно оставлять зазор — в среднем это два миллиметра. Он нужен для того, чтобы плитка не лопнула при перепаде температур. В конце шов заполняют цементной, полимерной или эпоксидной затиркой. Имейте в виду, что светлые оттенки быстрее пачкаются и их сложно потом отмывать.

«На любителя-дизайнера. А в основном какая плитка есть, выбирайте самый темный кусочек», — отметил мастер.

Специалисты советуют всегда покупать материал с небольшим запасом — пять-десять процентов от количества плитки. Расчет во многом зависит от раскладки.

Небольшая хитрость: если вы не хотите узких подрезов возле углов, используйте следующую формулу: посчитайте, сколько целых рядов помещается на стене и вычтите один. Это количество отцентрируйте. Обрезанные симметричные куски располагайте по краям. Они будут красиво смотреться, потому что шире половины плитки.

Эта закономерность работает при любом размере, в том числе, крупноформатном, который сейчас в тренде.

«Это 60 на 120, и на сегодняшний день он занимает долю порядка 33%. И он будет дальше расти. Второй, наверное, тренд — это натуральные текстуры: бетон, мрамор, травертин. Третий тренд — это, наверное, матовость», — рассказывает владелец компании по продаже керамогранита Энрике Севальос.

Как Бузова травмировала колено стеклянной плиткой в ванной

globallookpress.com/komsomolskaya Pravda

Вместо зажигательных номеров на сцене — инвалидная коляска и реабилитация. Ольга Бузова заявила, что серьезно повредила колено, когда упала у себя дома в ванной.

«Более 40 швов, колено было раздроблено вдребезги», — делилась она.

По мнению певицы, вина лежит на мастерах, которые укладывали ей стеклянную плитку. Она собирается потребовать компенсацию за ущерб.

«Сам факт, что после падения плитка разбилась вдребезги, это вопрос уже не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом мы будем уже заниматься после того, как я полностью восстановлюсь», — подчеркнула Бузова.

Может ли бракованная плитка или плохой монтаж довести до несчастного случая, и реально ли возместить убытки? И как определить, что работа — некачественная?

Проверьте ровность рядов и швов правилом и лазерным уровнем. Постучите: не должно быть пустот, иначе плитка может треснуть или даже лопнуть и привести к негативным последствиям, вплоть до травмирования.

«В целом при такой ситуации надо сначала понять, выяснить первопричину и уже дальше действовать. Если, собственно говоря, проблема в материале, то сразу же идти к производителю. Если проблема в укладке, то должен отвечать либо мастер, либо компания, которая осуществляла этот ремонт или укладку», — говорит Энрике Севальос.

Разобраться, в том числе, в истории Бузовой, поможет независимая экспертиза. Строительно-техническая — чтобы оценить работу мастеров. Товароведческая и материаловедческая — для проверки характеристик самой плитки.