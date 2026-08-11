Армия России освободила Щербаковку и Новое Поле

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Щербаковка в Харьковской области и освободили Новое Поле в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области.

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