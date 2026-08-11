«Выразили радость»: голоса в голове спасли женщину от смертельной опухоли мозга

Yahoo: голоса в голове спасли женщину от смертельной опухоли мозга

В Лондоне галлюцинации помогли пациентке узнать об опухоли мозга. Об этом сообщает Yahoo.

Женщина столкнулась с необычным явлением. Она начала слышать вежливые голоса, которые представились бывшими сотрудниками детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит.

Таинственные «собеседники» заявили о желании помочь и позже буквально направили ее в конкретное отделение компьютерной томографии одной из крупных клиник Лондона. Голоса настаивали, что у пациентки развивается опухоль головного мозга и имеется воспаление его ствола.

Несмотря на первоначальный скепсис врачей и диагноз «галлюцинаторный психоз», настойчивость лечащего психиатра Айкчуку Обиало Азуонье позволила провести обследование. Оно подтвердило наличие менингиомы — опухоли, растущей в оболочках мозга.

Психиатр Айкчуку Обиало Азуонье, опубликовавший отчет об этом случае, отметил исключительность ситуации.

«Это первый и единственный случай, с которым я столкнулся, когда галлюцинаторные голоса стремились заверить пациентку в своей искренней заинтересованности в ее благополучии, предложили ей конкретный диагноз, направили в тип больницы, лучше всего оснащенной для решения ее проблемы, выразили радость по поводу того, что она наконец получила желаемое лечение, попрощались и после этого исчезли», — написал он.

Операция по удалению новообразования прошла успешно, и, придя в сознание, женщина услышала финальное прощание голосов, которые больше никогда ее не беспокоили.

Спустя 12 лет после хирургического вмешательства пациентка связалась с доктором Азуонье, чтобы поздравить его с Рождеством и подтвердить, что она полностью здорова и не нуждается в медикаментах.

Сам врач склоняется к рациональному объяснению случившегося. Вероятно, мозг женщины улавливал слабые сигналы от растущей опухоли, которые не доходили до уровня осознанных симптомов, но трансформировались в слуховые образы. При этом детали о больницах могли быть почерпнуты из когда-то услышанной и забытой информации.

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