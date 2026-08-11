Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini

Появились кадры с места разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini

Спорткар Lamborghini стоимостью около 38 млн рублей врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, за рулем автомобиля мог находиться Давид Алтушкин — сын главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Предполагается, что водитель получил травму головы. Известно, что в результате ДТП пострадали двое пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, состояние пострадавшего уточняется.

Авария произошла на улице Отрадной. По словам очевидца Лидии, за несколько минут до столкновения Lamborghini сопровождал черный внедорожник. Она также рассказала, что перед ДТП спорткар на одной из остановок резко набирал скорость, из-за чего, по ее словам, «закладывало уши».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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