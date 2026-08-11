Собянин: образовательный комплекс на 1475 мест появится в Даниловском районе

В здании переменной этажности разместятся школа с двумя спортзалами и детсад на 20 групп.
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
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На территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» началось строительство крупного образовательного комплекса. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Разумеется, мы не забываем про социальную инфраструктуру. Сейчас там идет строительство образовательного комплекса на 1475 мест. В него войдут школа на 975 мест и детский сад на 500 малышей», — написал градоначальник.
Новое здание переменной этажности появится в новом жилом квартале, неподалеку от формирующегося транспортного хаба «ЗИЛ».
Светлые фасады школы скроют за собой творческие мастерские, кабинеты для изучения технологий и два полноценных спортзала. Прилегающую территорию превратят в многофункциональное пространство: здесь обустроят зоны отдыха, спортплощадки и амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий.
Дошкольное отделение спроектировано для двадцати групп, в нем предусмотрены музыкальные и физкультурные залы, а также кабинеты для развивающих занятий. По условиям договора, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2028 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый детский сад появился на юго-востоке Москвы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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