Низкая ставка обманчива? Риелтор раскрыла ловушку ипотеки

Риелтор Юсова: перед ипотекой надо просчитать свои возможности на пять лет

Рассрочка и ипотека с низкой ставкой упрощают покупку квартиры на первом этапе, но в итоге приводят к серьезной переплате. О том, почему важно заранее изучать все условия, в беседе с 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«Каждому человеку подойдет определенная программа. Нужно внимательно подойти к этому вопросу, посидеть со специалистом и просчитать, что подойдет, а что нет, где будет больше стоимость на выходе», — объяснила эксперт.

По словам Юсовой, у рассрочек и программ с почти нулевой ставкой есть свои нюансы. Покупателю важно учитывать не только размер первоначального взноса и ежемесячного платежа, но и то, сможет ли он справляться с выплатами в будущем.

При этом риелтор считает, что сама по себе ипотека не является опасным инструментом. Главное — правильно оценить свои возможности.

Юсова советует перед оформлением кредита учитывать зарплату, другие займы и возможные изменения в работе. По ее словам, важно заранее подумать, сможет ли человек сохранить доход или найти новую работу в случае сокращения.

«То есть нужно просчитывать хотя бы как минимум на пять лет. У нас ипотеку берут на 30 лет, а по факту, по статистике, выплачивают ее за 10–15 лет», — отметила риелтор.

По словам специалиста, многие заемщики стараются быстрее закрыть кредит с помощью досрочных платежей, а некоторые продают квартиру, купленную в ипотеку, чтобы приобрести новое жилье.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рынке аренды жилья в России наблюдается снижение цен. Риелтор Юлия Юсова связывает это с ростом числа доступных квартир и падением спроса.

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