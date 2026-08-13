В Уфе пенсионерка устроила схватку с промышленным альпинистом

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Специалист по просьбе жильцов дома замазывал щели в стенах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неожиданная схватка развернулась над головами жителей Уфы. Одна из пенсионерок не стала терпеть промышленного альпиниста, который замазывал щели на фасаде ее дома.

Альпинистов, к слову, вызвали сами жильцы. Им надоело, что из стен дует зимой, а управляющая компания не реагирует на жалобы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тольятти 77-летний пенсионер смог перехитрить мошенников, распознав их схему. Вместо крупной суммы денег он передал курьеру пакет с нарезанными листами газет и журналов, сорвав попытку похитить 2,4 миллиона рублей.

Как сообщила прокуратура Автозаводского района, 42-летняя безработная женщина, исполнявшая роль курьера, также подозревается в другом эпизоде — она обманула несовершеннолетнюю дочь жителя Тольятти, убедив ее передать 1,9 миллиона рублей. Злоумышленнице предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество», ее имущество и счета арестованы, а уголовное дело направлено в суд. Дела в отношении других участников схемы выделены в отдельное производство.

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В Уфе пенсионерка устроила схватку с промышленным альпинистом

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