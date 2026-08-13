«Возможно все»: как покупатели квартир могут нарваться на «вечного жильца»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 43 0

Даже после оформления сделки в приобретенном жилье может остаться человек, которого невозможно выгнать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: мошенники могут подделать документы на пожизненных жильцов

Тщательная проверка квартиры перед покупкой необходима для безопасности сделки, ведь теоретически мошенники могут даже подделать документы о праве пожизненного проживания в жилье. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

По словам специалиста, наличие таких жильцов обычно проверяют еще до оформления сделки. Если выясняется, что в квартире зарегистрирован человек с правом пожизненного проживания, покупать такой объект рискованно.

«Если мы видим человека, который там прописан и имеет право пожизненного проживания, мы либо решаем этот вопрос, выкупаем у него долю, выписываем его, либо же мы не беремся за продажу этого объекта и не рекомендуем к покупке», — объяснила Юлия.

Иначе новый владелец может столкнуться с ситуацией, когда вместе с ним в квартире продолжит жить человек, которого нельзя просто выселить.

Как отметила риелтор, сведения о таких правах оформляют жилищные организации, паспортные столы и отделы вселения и регистрации. При этом полностью исключать подделку документов нельзя.

«Если там, конечно, существуют люди, которые, например, в сговоре с мошенниками, то возможно все», — подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рынке аренды жилья в России началось снижение цен. Риелтор Юлия Юсова отмечала, что в первой половине 2023 года аренда в Санкт-Петербурге подешевела на 11%, а в Москве — на 3%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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