Делают из черной жижи отходов? Как производят чипсы нори на самом деле

Водоросли нори давно перестали быть экзотикой — их едят как снеки, заворачивают в них роллы, добавляют в салаты. Они считаются очень полезными, но есть и минус: такие перекусы могут накапливать в себе токсичные элементы.

Чем опасна еда из сушеных водорослей? Какие нори точно не стоит употреблять? Как проверить свежесть и качество перед покупкой? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что такое нори и из чего их делают

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В сети появилось видео, как добывают съедобные водоросли. Многие считают, что нори делают из отходов, похожих на черную жижу. Но это не так.

«Нет, это полный миф. Водоросли не делают из отходов, потому что невозможно сформировать цельный лист такой, как мы видим его на прилавках в магазине», — объясняет заведующая производством нори Алла Тарасюк.

Ведущий Роман Перелыгин отправился на производство, чтобы узнать всю правду. И первое совсем неожиданное открытие — оказывается, на самом деле водоросли не зеленые.

«Это красная водоросль рода порфира. Бурого становится за счет пигмента. Содержание пигмента красного очень большое, так как оно находится в воде. И когда идет соприкосновение уже с воздухом, теряется этот пигмент красный, и водоросли становятся таким цветом, вот как мы видим», — поясняет эксперт.

Процесс производства нори

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Сам процесс приготовления чипсов проходит в несколько этапов. Первый — это обжарка, далее листы промакивают маслом и еще раз обжаривают при температуре 360 градусов, чтобы убить все микробы. Роман проверил качество на себе.

«Оригинальный продукт, вкус необычный, мне понравилось», — делится ведущий.

Но насколько полезны такие чипсы?

«На самом деле нори богаты не только йодом. Это и витамины группы В, витамины группы А, и суперклетчатка, и железо, и много других полезных веществ. Но действительно, кстати, там еще и кальций. Но если съесть примерно три-четыре тонких листика высушенной нори, то это примерно 40% суточного рациона йода», — рассказывает гастроэнтеролог Ольга Горячева.

Рецепт роллов «Филадельфия» с нори

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А теперь — от теории к практике. Шеф-повар Даниил Бычков рассказал и показал, как приготовить ролл «Филадельфия». В этом блюде нори — один из ключевых ингредиентов, и их качество напрямую влияет на вкус.

«Сначала можно их проверить на качество и на свежесть. Видишь, листик зелененький такой, яркий — это свежие, хорошие. Но бывает желтые — они отвратительные», — предупреждает шеф-повар.

Помимо нори понадобится рис, сыр «Филадельфия», зеленый лук, авокадо, креветки и, конечно же, слабосоленая семга.

Рис должен быть теплым, его растягивают по листу нори — чем меньше риса, тем лучше. Рис смазывают майонезом, распределяют сыр, добавляют перец, зеленый лук и авокадо.

Креветки отваривают всего 30 секунд, чтобы они не стали резиновыми. Все слои заворачивают в один ролл, а сверху выкладывают тонкие куски рыбы.

Как выбрать нори

Но чтобы после употребления блюд с нори не было неприятных последствий, нужно очень ответственно подходить к выбору водорослей. Лабораторная проверка продукции трех разных производителей шокировала даже специалистов.

«Образцы исследовали на содержание токсичных элементов — кадмий, мышьяк, свинец, ртуть. И результаты по двум образцам достаточно неутешительные. В одном из образцов выявлено почти шестикратное превышение по содержанию мышьяка, и еще в одном образце у нас десятикратное превышение по содержанию мышьяка и двукратное превышение по содержанию кадмия. Один образец соответствует требованиям, представленным в техническом регламенте», — сообщает заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Алексей Третьяков.

Такие токсичные элементы оказывают специфическое воздействие на организм человека, на внутренние органы, на нервную ткань, и в первую очередь на нервную систему.

Выявленные опасные нарушения подтверждают, что даже при заявленном контроле производителя риск остается. Поэтому врачи советуют не злоупотреблять снеками из нори и внимательно выбирать только проверенные бренды.