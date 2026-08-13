Водитель такси уснул, хамит и отказывается везти ребенка с животным: что делать пассажиру

Такси стало неотъемлемой частью жизни миллионов россиян, но за удобством и скоростью скрываются серьезные риски: уснувшие за рулем водители, нелегальные перевозчики и бывшие уголовники.

Что делать, если водитель уснул за рулем? Подверглись опасности во время поездки — куда обращаться? Получится ли перевезти в такси животное без отметки в приложении?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Жуткая история в Волгограде с участием такси

www.globallookpress.com/Roman Naumov

В Волгограде пассажиркам такси пришлось выпрыгнуть из автомобиля на полном ходу. Во время поездки из-под водительского сиденья внезапно повалил густой удушающий дым.

«Мы падали на асфальт прямо с движущейся машины, мы все ударились головой, у нас многочисленные ссадины, ушибы», — рассказывает пострадавшая.

В другой истории Дарья Плесовска заказала дальнюю поездку, но вести такси пришлось ей самой — водитель засыпал за рулем.

«Мы остановились, не доезжая Владимира, я доехала до Владимира, сам Владимир проехала, свернула на Суздаль, и там уже до Иваново, то есть порядка 200 километров я проехала вместо таксиста», — вспоминает она.

Самый сложный вопрос для спора в суде — это уснувший таксист, отмечают юристы. Доказать, что он работал не больше положенных 12 часов, непросто.

По правилам сервисов такси по истечении 12 часов пользователя отключают от системы, поскольку ему необходим отдых. Но режим зачастую не соблюдают и хитрят, говорят эксперты.

«Агрегатор дает пять часов на отдых — и можно опять заходить на 12 часов. Ну, 5 часов — это несерьезно для водителя, невозможно человеку восстановиться. Но люди, которые работают, приезжают работать, переключаются на другой агрегатор, и из-за этого нет контроля», — поясняет владелец таксопарка Сергей Трифонов.

Кто сидит за рулем такси

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Важно и то, кто сидит за рулем! Ведь устроиться в такси может даже бывший уголовник. Олег Пронин — на его счету 22 убийства. Киллер провел в заключении 24 года. А теперь работает в вип-службе такси в Крыму. Причем незаконно. Он вышел на свободу в 2023-м, а судимость считается погашенной только через десять лет после освобождения.

«При действующем законодательстве как раз есть требования к водителям, чтобы они справку предъявляли об отсутствии судимости. Соответственно, если доступ дают у нас службы заказов такси на свой страх и риск, мы потом и видим такие происшествия. Хотя этого не должно быть, и с этим до сих пор еще никак не поборолся Минтранс. На это, собственно, просто закрываются глаза», — указывает президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

Собаки и такси

www.globallookpress.com/Andy Dean

С проблемами сталкиваются и владельцы животных. Волну возмущения в сети вызвало видео, где водитель отказался везти больную собаку, и все закончилось трагично.

По правилам, для транспортировки животных необходимо сделать отметку в приложении. «Страна советов» попробовала провести тест на человечность и проверили, как поведут себя водители в похожей ситуации. Вызывают такси, и первое, что слышат, — категорический отказ.

«Нет, нет, нет. Потому что у меня бывают аллергики. У водителей, кто возит, у них включены эти услуги», — отвечает водитель.

Однако через мгновение сердце водителя тает, и он меняет решение.

«Хорошо, ладно, вам на уступки пойду», — соглашается он, убежденный, что животному плохо.

Второй вообще не задал вопросов, что приятно удивило.

«Ничего страшного, я люблю животных», — отвечает водитель на вопрос журналистов, почему он решил повести собаку.

Отказ корреспонденты получили только с третьей попытки, потому что у шофера была аллергия.

Проблема многодетных семей в такси

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вызов такси — больная тема многодетных родителей. Как организовать поездку хотя бы двоих малышей, если приложение позволяет выбрать лишь одно автокресло? С этим столкнулась семейная пара Елена и Вячеслав Мареевы.

«Машин с двумя креслами на именно такие возраста детей их вообще нет, судя по агрегатору. Скорее всего, придется заказывать две машины, но тут возникает проблема, что может одна приехать, а вторая может не доехать вообще», — жалуется глава семьи.

На сложности с поездками в детском тарифе обратили внимание в Совете Федерации. Валентина Матвиенко призвала Минтранс сделать такси доступным для молодых родителей и многодетных семей.

«Мы провели контрольную закупку. Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Арбата. Нам следующую услугу: тариф без детей — 740 рублей, время ожидания — три минуты; с грудным ребенком — 1140 рублей, время ожидания — 24 минуты. Вот вам и выполнение поручения. Вот вам комфортные условия для семей с детьми, многодетными и так далее», — возмущается политический деятель.

Защищайте свои права, если столкнулись с грубостью и хамством водителя. И пользуйтесь исключительно легальным такси. Это — ваша безопасность.