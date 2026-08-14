Забыли все, кроме соседей: последние годы жизни звезды «31 июня» Натальи Трубниковой

Сегодня в Москве простились с Натальей Трубниковой — той самой принцессой Мелисентой из «31 июня», которую когда-то знала и любила вся страна. Актрису кремировали в Хованском крематории.

Когда-то Трубникова была одной из самых красивых женщин советского экрана, а ее карьере завидовали многие. Но за образом сказочной принцессы скрывалась совсем другая история. Последние годы актриса почти не появлялась на публике, жила затворницей и все чаще нуждалась в помощи.

Как прошли последние годы жизни Натальи Трубниковой и почему звезда, которой восхищалась вся страна, оказалась практически в полном одиночестве?

Передвигалась с палочками

РИА Новости/Владимир Вяткин

За несколько дней до своей кончины 71-летняя Трубникова упала в собственной квартире. Она сама позвонила в охрану и попросила о помощи. На вызов пришла соседка по имени Лариса — женщина, которая регулярно помогала актрисе с продуктами и бытовыми вопросами.

До этого случая Трубникова еще выходила на улицу: кормила бездомных кошек, которые собирались у подъезда. Но после падения она больше не выходила из квартиры. Передвигаться самостоятельно звезда уже не могла, пользовалась ходунками и часто обращалась к соседям, когда падала и не могла подняться.

«Она передвигалась благодаря палочкам. Жила без мужа третий год. За это время я видела ее пару раз с большими перерывами. За это время она редко выходила. Без него гасла, гасла, гасла», — сказала соседка в беседе с ТАСС.

Десятого августа Трубникова перестала отвечать на телефонные звонки. Соседка, обеспокоенная тишиной, отправилась проверить, все ли в порядке. То, что она увидела, потрясло ее до глубины души: актриса сидела на диване мертвая.

Предварительной причиной смерти стала болезнь Паркинсона, с которой Трубникова боролась в последние годы.

Как выяснилось, родственники Трубниковой даже не приехали на прощание и не захотели пускать журналистов на церемонию. Как сообщил источник 5-tv.ru, все мероприятия прошли в закрытом формате, а публичного прощания с артисткой, вероятнее всего, уже не будет…

По данным нашего источника, тело актрисы доставили в Хованский крематорий 14 августа по доверенности. При этом ни жена брата артистки, ни ее племянник на церемонии не присутствовали.

Предположительно, после кремации прах актрисы захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с ее супругом Анатолием Кулаковым. Вместе они прожили 47 лет.

«Она общалась только с соседями»

Кадр из сериала «Аляска-Кид», режиссер Джеймс Хилл, 1993 г.

Знакомая Трубниковой по имени Наталья, работавшая с актрисой и ее супругом в «Русской Академии Моделей», рассказала о том, какой запомнила ее в последние годы жизни.

«Удивительно, знаете, мне казалось, что она прям помнила всех, с кем работала. Она жила уже в конце очень одиноко, общалась только с соседями в основном», — поделилась собеседница aif.ru.

Она вспоминает Трубникову совсем другой — сияющей и щедрой на знания.

«Она была прекрасная, очень элегантная, очень тактичная… Наталья много нам дала, лично мне, как девочке из провинции. Она учила нас краситься…», — отмечает Наталья.

После того как карьера знакомой актрисы завершилась, общение сошло на нет: «Время от времени я звонила и писала ей».

Принцесса Мелисента, которая так и не стала королевой

Кадр из фильма «31 июня», режжиссер Леонид Квинихидзе, 1978 г.

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. С самого детства она занималась балетом, училась в Московском хореографическом училище при Большом театре, затем окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа.

Выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также на сценах Кремлевского дворца и Большого театра, где исполняла ведущие партии в балетах «Цветик-семицветик», «Дон Кихот» и «Пахита». Она была балериной от Бога — гибкой, грациозной, с безупречной техникой и удивительной сценической харизмой.

В кино Трубникова дебютировала в 1976 году — сыграла капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в телефильме «12 стульев». Но настоящая слава пришла к ней в 1978-м, когда режиссер Леонид Квинихидзе утвердил ее на главную роль принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме «31 июня».

Это была роль, которую невозможно забыть: прекрасная, нежная, немного печальная принцесса из далекого будущего, которая покорила сердца миллионов зрителей. Красота, грация и утонченность сделали ее настоящей звездой советского экрана.

Певица Татьяна Анциферова в беседе со StarHit.ru поделилась воспоминаниями о совместной работе с Натальей Трубниковой и их редком общении. По мнению артистки, коллега обладала огромным творческим потенциалом и вполне могла бы добиться еще более впечатляющих успехов в профессии.

Также она раскрыла любопытный факт: голос героини Трубниковой принадлежит вовсе не ей.

«Впоследствии я еще узнала, что Трубникова, оказывается, не озвучивала реплики своей героини. Это сделала одна драматическая актриса. Но об этом почему-то нигде не написано. Но завершением образа, конечно, была Трубникова. В кадре все зависело от нее», — заключила Анциферова.

Однако именно эта игра, как ни странно, сломала ее кинокарьеру. После «31 июня» Трубникова продолжала ходить на пробы, но получала один отказ за другим. В то время у режиссеров было негласное правило: не брать артистов балета. Они опасались, что танцоры вскоре могут уехать за границу, а проекты с их участием в таких случаях не получили бы своих продолжений. Под эти условия попадала и Трубникова.

Всего в ее фильмографии около 14 работ. Последним экранным проектом стал фильм-балет «Откровения» 1994 года. После этого она практически исчезла, и зрители постепенно начали забывать о ней.

Наследство Натальи Трубниковой

Кадр из фильма «Клоун», режиссер Наталья Збандут, 1980 г.

По данным СМИ, после себя Трубникова оставила двухкомнатную квартиру в центре Москвы в Воротниковском переулке. Рыночная стоимость аналогичных квартир в этом районе начинается от 30 миллионов рублей. Также у нее была дача в Одинцовском районе, которая оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

По данным СМИ, все это достанется племяннику Ивану — единственному наследнику.