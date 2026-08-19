Королева скандалов: кого из звезд недолюбливает Бородина и за что

Ксения Бородина и Виктория Боня вновь столкнулись в соцсетях. Почему бывшие участницы телестройки так любят выяснять отношения на публике? Чем Боня зацепила новоиспеченную актрису Ксюшу? Что услышала о себе в ответ? Из-за чего Бородина перессорилась с половиной шоу-бизнеса? И как ей пригодился диплом психолога? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Похоже, что поклонникам Ксении Бородиной и Виктории Бони придется снова доставать попкорн. На днях заклятые подруги обменялись колкостями. Все началось с поста телеведущей. Под видео с красной дорожки ее оппонентка будто бы с заботой написала комментарий.

«Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень пойдут», — заявила Виктория Боня.

Ксения Бородина сначала ответила вежливо. Но чуть позже разразилась гневной речью в адрес Бони.

«На дурацком видео, специально снятом с близкого ракурса при плохом свете, Боня решила намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красивой. Ты выбрала хайпануть, чтобы рассмешить народ. У тебя инфоповодов мало? Живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня. И уж тем более не проходись по моей внешности», — подчеркивает Ксения Бородина.

Эта перепалка не осталась незамеченной в сети. Подписчики с азартом включились в конфликт.

Обида Ксении вполне понятна. В тот выход ей хотелось особенно блистать. В прокат вышел фильм, в котором она сыграла главную роль.

«Я работаю ведущей уже 20 лет. Прийти на площадку, отработать и уехать хоть весь день — это моя история. А в кино надо постоянно… Тебя останавливают, тебе нужно что-то перезаписывать, тебе нужно учить роль. Это все очень долго, вживаться в это. Очень сложная работа», — отмечает Ксения Бородина.

Тщательно готовилась телеведущая и к презентации картины: элегантное платье, стильные аксессуары, гладкая прическа и эффектный макияж. Для нее настал звездный час. И вдруг такая реплика от Бони.

«Прочитала это у Ксении, и я как раз поймала себя на мыслях. Я думаю: блин, как классно она ответила. Я бы так, наверное, не смогла, но Ксения в этом смысле большой профессионал», — говорит актриса Юлия Волкова.

«Мне кажется, это просто придирка какая-то. Не то что хайп. Я бы не сказала, что Боня круче Бородиной. Это просто меряются какими-то непонятными силами», — предполагает певица Таша Белая.

Это не первый конфликт экс-участниц телестройки. Еще в 2021 году они столкнулись на престижной премии, и Ксения прямо на сцене повела себя неоднозначно. Будто не хотела видеть Викторию рядом. Но та нашла, чем ответить на колкость.

«Я не припомню, кто такая Ксения Бородина, если честно, правда. Я даже не знаю, не слежу за личной жизнью. Те, кому не хватило внимания, те, которые пытаются за счет того, что они кого-то, не знаю, оскорбляют или унижают, как-то себя почувствовать лучше. Это эго», — заявила Боня.

Вот и сейчас Виктория явно не ожидала такого отпора. Она уже успела извиниться, мол, Бородиной желала только лучшего.

«Бородина очень скандальная. Может, Боня ничего плохого в виду не имела».

«Ну, предложила она консилеры, ну и что? Так нет же, Бородина не успокоилась, наковыряла негатив, как обычно».

О непростом характере Бородиной в шоу-бизнесе действительно слагают легенды. Она публично ссорилась с Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак, Юлией Барановской и Аленой Водонаевой, а также регулярно чистит список подруг и постоянно выясняет отношения с бывшими.

«Ксения Бородина славится тем, что она слишком ярко, слишком категорично реагирует на, скажем так, некоторые конфликтные ситуации. Ксения Бородина, конечно же, очень часто повышает голос, очень часто прибегает к ненормативной лексике», — рассказывает светский журналист Мигалим Факильдинов.

Но Бородина не считает себя скандалисткой. Говорит, что такова обратная сторона известности, и она лишь охраняет личные границы.

«В аэропорту где-то в Турции Ксению Бородину схватил за руку охранник и переставил ее в другую очередь. Ксения Бородина была спровоцирована на истерику, на скандал, и если говорить именно вот про этот случай, то она яро ругалась, кричала и на охранника, и на всех тех людей, которые стояли в очереди», — делится журналист Факильдинов.

Но более всего аудиторию волнует личная жизнь Бородиной. Особенно последний брак ведущей с Николаем Сердюковым.

«На месте Ксении я была бы очень осторожна. Я переживаю, что Николай все-таки пойдет по пути всех ее предыдущих мужчин: наберет подписчиков, какой-то сколотит себе бизнес и в итоге бросит ее», — заявляет телеведущая Дана Борисова.

Ксения Бородина в ответ раздает советы, ведь она получила дипломы психолога и даже гештальт-терапевта.

«Психолог — это хороший рецепт. Все оговаривать, вместе разговаривать, быть откровенными. Иногда помолчать. Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Мне кажется, нужно всегда ходить, потому что в любом случае накопленная агрессия никуда не девается», — подчеркивает телеведущая.

Теперь поклонники ждут, когда звезда обратит эти знания себе на пользу.