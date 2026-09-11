Армия России сжимает кольцо окружения в Харьковской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

В результате решительных действий установлен контроль над несколькими населенными пунктами.

Успехи армии России в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения. Параллельно с этим внешний контур российских сил в районе расширяется. Об этом заявили в Минобороны РФ на канале в МАКС.

«В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое и Зарубинка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Также активные действия продолжаются в районе населенного пункта Ольховатка в Харьковской области, который остается самым горячим участком на этом направлении. Там были заблокированы два батальона врага, а очередные его попытки прорваться из окружения успешно пресечены.

Ранее ВС РФ освободили Новогришино и Зоревку в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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