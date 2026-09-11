Палкой разжимали пасть: как булли жены Оскара Кучеры загрыз маленького шпица

Собака супруги Оскара Кучеры загрызла шпица. Из-за чего жена телеведущего считает себя не виновником, а жертвой? Можно ли было избежать трагедии? Какие звезды оказались в похожей ситуации? Зачем соседи устроили пикет против питомца Мити Фомина? И почему домашние животные из друзей человека превращаются в убийц? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне до сих пор очень тяжело об этом говорить. Моего шпица Фаби убили. <…> У меня до сих пор мурашки по коже, если я подумаю, что мою Фаби могла нести моя пятилетняя дочь, которая весит в два раза, как минимум, меньше, чем эта собака», — говорит пострадавшая.

Поездка в семейный отель обернулась для Татьяны Романовой кошмаром. Ее муж шел по территории с двумя их шпицами, Черри и Фаби, когда произошла беда.

«На него кинулась огромная собака — американский булли без намордника. Хотя по правилам отеля это запрещено. Она вцепилась в Фаби, буквально вырвала ее из рук», — уточняет пострадавшая.

По словам Романовой, высвободить шпица удалось с большим трудом. В это время женщина и сама получила травму.

«Мы пытались вытащить ее из пасти этой собаки. В итоге только палка, которую мы вставили в пасть, помогла ее вытащить, мою маленькую Фаби. При этом собака прокусила мне палец», — делится пострадавшая Татьяна Романова.

К сожалению, спасти шпица не удалось. Она умерла по дороге в ветклинику на руках у Татьяны.

«В машине, истекая кровью. И я ничего не могла сделать. Я видела, как выходит последний воздух из ее легких», — вспоминает пострадавшая.

«Могу представить. Я по себе помню, как когда ты теряешь собаку, это просто частичка твоей души уходит», — отмечает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Когда Романова вернулась в отель, она попыталась найти хозяйку булли. Ей оказалась жена телеведущего Оскара Кучеры и к тому моменту уже покинула гостиницу. Никаких извинений, по словам пострадавшей, Юлия не принесла. А через несколько дней изложила свою версию событий. Написала, что выходила на связь с Татьяной, но та якобы требовала миллионы в качестве компенсации. Платить Кучера не собиралась и заявила: шпиц сам провоцировал Луну.

«Моя собака, например, реагирует агрессивно на маленьких собак. Мою укусила корги, она так дружелюбно хотела играть. Может быть, это как-то отразилось. Мне сложно сказать. Я не играю с маленькими собачками. То есть она у меня ходит в социально больших пространствах на поводке», — заявляет жена телеведущего Юлия Кучера.

«Все говорят, что амбули — добрые собаки. Я это абсолютно не отрицаю. Но не нужно забывать, что любая крупная собака может быть опасна», — подчеркивает Романова.

«Чья собака меньше, та собака и жертва. Как и у нас, в принципе, у людей», — отмечает музыкант Игнатий Винтуров.

Кинологи говорят: виноваты в этой печальной ситуации обе стороны. В общественном месте булли должна была быть в наморднике. А шпиц — на поводке.

«И шпиц может спровоцировать большую собаку, и большая собака может увлечься. Ей, может быть, было интересно, что там на руках, там хвостик болтается, вдруг это игрушка. Всякое бывает. Но основная вина, конечно, на владельцах, на том, как они взаимодействуют со своими питомцами», — объясняет кинолог Анастасия Меньшикова.

Судя по видео, которыми Оскар Кучера делился на своей странице, его собака недавно родила щенков.

«Естественно, могло спровоцировать такой всплеск эмоциональный на гормональном фоне. Возможно, ей показалось, что несут ее щенков, да все что угодно может быть», — уточняет кинолог Меньшикова.

«Хозяин другой породы должен был чуть ли не наверху, на двух метрах от земли держать свою собачку, чтобы его бойцовская собака, не дай бог, там не покусала собаку. Сплошь и рядом», — говорит журналист Иноземцев.

Специалисты уверяют: характер не всегда зависит от породы. Нападают и собаки, которые с виду кажутся безобидными. В конце августа йоркширского терьера актрисы Иланы Дылдиной загрызла соседская овчарка. А ранее акита-ину серьезно покусал внука писательницы Дарьи Донцовой.

«На самом деле степень агрессивности никогда не зависит от породы собаки. Чтобы не допустить вот этой агрессивности, нужно собаку социализировать. Культура воспитания, опять же, собак тоже должна быть на высоком уровне», — заявляет Анастасия Меньшикова.

Митя Фомин — собачник с опытом. Породы всегда выбирает серьезные. У него десять лет жил американский бульдог. А в прошлом году он стал хозяином мини-бультерьера. К воспитанию животных исполнитель относится очень ответственно. И уверяет: его Эдельвейс хоть и выглядит грозно, вреда никому не причинит.

«Народ некоторый совершенно, как сказать, чтобы не обидеть, абсолютно опрометчиво, безоглядно ошибается в том, что мини-буль — это опасная порода. Ничего подобного. Она абсолютно дружелюбная, очень любознательная», — подчеркивает Митя Фомин.

Но певцу пришлось постараться, чтобы донести это до своих соседей по поселку. Когда они узнали, что артист завел мини буля, подняли шум.

«Люди поднимали чуть ли не демонстрации. Чаты там взрывались из-за того, что у нас живет мини-буль. Внимание всем постам, значит, уберите детей, закройте окна, законопатьте двери. Такая чушь», — заявляет исполнитель.

К счастью, Фомину удалось убедить народ, что его собака не несет опасности. И теперь он спокойно выгуливает ее по поселку. Но строго на поводке. Ведь предугадать реакцию животного, даже самого воспитанного, не всегда возможно. Ситуация с женой Оскара Кучеры и убитым шпицем — тому подтверждение.

«Это халатность хозяев, естественно, потому что они почему-то думают, что им за это ничего не будет. Они думают: «Ай, пять тысяч штраф заплачу и спокойно буду так же гулять», — отмечает телеведущая Таша Белая.

«В суде домашние питомцы уже воспринимаются как члены семьи. И это не просто там какой-то штраф, это может быть на самом деле уголовная ответственность», — уточняет светский журналист Иноземцев.

Татьяна Романова твердо намерена добиться от знаменитости и его супруги извинений и компенсации. Женщина признает: Фаби уже не вернуть. Но ей не хочется, чтобы от зубов Луны пострадал кто-то еще.