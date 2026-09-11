За неделю российские военные сбили больше пяти тысяч беспилотников ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Также за этот промежуток времени было уничтожено 48 авиационных бомб и 14 ракет HIMARS.

Сколько беспилотников ВСУ Россия сбила за неделю

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Минобороны РФ: за неделю армия России сбила больше 5,6 тысяч беспилотников ВСУ

За прошедшую неделю Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сбили больше 5,6 тысяч беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В сводке министерства сказано, что российские военные уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты «Нептун» и 5673 дрона украинских боевиков.

Кроме того, за этот промежуток времени ВС РФ сбили 48 авиационных бомб, 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Также силами Черноморского флота в акватории Черного моря было уничтожено 12 безэкипажных катеров, принадлежащих ВСУ.

Еще в Минобороны РФ добавили, что за неделю наши бойцы ликвидировали почти 300 боевиков, шесть боевых бронированных машин и 122 автомобиля.

Ранее в министерстве рассказали о том, что этой ночью российская армия с помощью высокоточного оружия и БПЛА нанесла серию групповых ударов по предприятиям, портам и логистическим центрам ВСУ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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