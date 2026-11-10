Синий свет крадет сон: чем опасны лампы и телефоны по вечерам

Весь день клонит в сон, а как только пора ложиться, сонливость пропадает. Причина может быть прямо перед глазами: яркий экран телефона или подсветка в спальне.

Как синий свет сбивает внутренние часы и какое освещение выбрать, чтобы вечером было проще заснуть? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Почему синий свет вечером может мешать заснуть

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Ученые предупреждают: слишком большое количество светодиодных ламп вокруг нас грозит проблемами с психикой. Интенсивный синий свет сбивает внутренние биологические часы и вызывает бессонницу.

Синий и голубой сильнее всего сдвигают циркадные ритмы. Это спектр утренних и полуденных лучей, и они дают сигнал к бодрствованию. А вот теплый желтый, как в часы заката, действует мягче.

«Чем короче сон, тем меньше возможности на восстановление», — говорит врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Тамила Бородулина.

Как вечерний свет связан с работой мозга во время сна

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Tatiana Goskova

Яркий свет вечером может мешать выработке мелатонина, который помогает организму подготовиться ко сну.

«Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в темноте и готовит нас ко сну. Если вечером яркий источник света или мы засыпаем с телефоном, то мелатонина вырабатывается меньше», — отмечает Бородулина.

В смене сна и бодрствования участвует и ацетилхолин. Он помогает нервным клеткам передавать сигналы и важен для внимания, памяти и обучения. Для его выработки организм использует холин.

«Для нормальной работы мозга необходимы вещества, которые участвуют в передаче нервных импульсов. Например, холин. Он участвует в синтезе ацетилхолина, нейромедиатора, который отвечает за функции памяти, мышления и обучения. Поэтому при снижении концентрации внимания и памяти суточная норма холина составляет не менее 1000 мг. Еще ацетилхолин способствует включению режима ночного сна.

Дополнительную поддержку нервных клеток может обеспечить экстракт гинкго билоба. Это мощный природный антиоксидант, который благоприятно воздействует на сосуды мозга, улучшает кровообращение и доставку питательных веществ к нейронам. Кроме того, гинкго билоба может способствовать балансу мелатонина. В сочетании холин и гинкго билоба дополняют действие друг друга, создавая синергетический эффект», — говорит невролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Рожков.