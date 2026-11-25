Чтобы вместо восторга подарок не вызвал вежливую улыбку и обещание обязательно воспользоваться новой вещью, нужно всего-то вдохновиться нужной подборкой. И, конечно же, готовить сюрприз с учетом характера и привычек человека — но это уже тоже учтено.

В этой новогодней подборке 5-tv.ru собрал 25 идей подарков для мужчин, женщин, детей, родителей и коллег, которые и выручат, и вдохновят.

Подарки мужу, брату, другу или парню на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Andrey Maksimov

Мужские подарки можно подбирать под конкретное увлечение или образ жизни. Даже привычный предмет станет удачным сюрпризом, если решает повседневную проблему. При этом необязательно ограничиваться инструментами, парфюмом и автомобильными аксессуарами.

Умная термокружка. Подойдет мужчине, который постоянно пьет кофе за рабочим столом или берет горячие напитки в дорогу. Модели с функцией подогрева помогают поддерживать заданную температуру; Набор для приготовления стейков. Хороший вариант для любителя готовить мясо. В комплект могут входить термометр, щипцы, разделочная доска, специальные ножи и специи. Такой подарок пригодится и на домашней кухне, и во время приготовления блюд на гриле; Сложная настольная игра. Стратегия, детектив или игра на ассоциации способна оживить встречи с друзьями. Любителям интеллектуальных развлечений подойдут игры с запутанными правилами, расследованием преступлений или развитием персонажей; Массажная подушка. Практичный подарок для мужчины, который много времени проводит за компьютером или за рулем. Существуют устройства для шеи, плеч и спины. Некоторые модели оснащены подогревом и несколькими режимами работы; Набор для домашнего бариста. Ручная кофемолка, воронка для заваривания, фильтры и несколько сортов кофе понравятся человеку, который любит экспериментировать со вкусами. Комплект можно дополнить специальными весами или герметичной банкой для хранения зерен.

Подарки жене, сестре, подруге или девушке на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

Косметика, духи и украшения остаются привычными вариантами, но ошибиться с ароматом, оттенком или дизайном очень легко. Более универсальный подход — выбирать подарки, связанные с отдыхом, уютом и любимыми занятиями.

Шелковая наволочка. Необычный аксессуар для спальни, который выглядит празднично и подходит для повседневного использования. Натуральный шелк отличается гладкой поверхностью и приятной текстурой. При выборе стоит проверять состав ткани, поскольку под названием «шелковистая» часто продают синтетические материалы; Шкатулка для украшений. Подойдет обладательнице большой коллекции серег, колец, браслетов и цепочек. Особенно удобны модели с отдельными секциями, мягкой отделкой и держателями. Для любительницы путешествий можно выбрать компактную дорожную шкатулку; Набор для создания ароматических свечей. Интересный подарок для женщины, которая любит рукоделие. В комплект обычно входят воск, фитили, емкости и ароматические добавки. Некоторые наборы позволяют самостоятельно выбирать цвет и запах будущей свечи; Электрическая грелка для рук. Компактный прибор пригодится во время зимних прогулок, поездок или отдыха на природе. Встречаются аккумуляторные устройства с несколькими температурными режимами. Некоторые модели дополнительно работают как внешний аккумулятор для телефона; Красивое издание любимой книги. Коллекционный том с иллюстрациями, необычной обложкой или дополнительными материалами станет хорошим подарком для поклонницы определенного автора. Особенно интересно выглядят книги с иллюстрированными обрезами и декоративным оформлением страниц.

Подарки детям на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Выбор подарка ребенку может оказаться сложнее, чем взрослому. Игрушка должна соответствовать возрасту и увлечениям. Слишком простая быстро наскучит, а чересчур сложная может вызвать разочарование.

Хороший вариант — подарки, с которыми можно не только играть, но и что-то создавать. Конструкторы, творческие наборы и домашние эксперименты позволяют каждый раз придумывать новые занятия.

Магнитный конструктор. Подойдет детям, которым нравится строить дома, башни и фантастические сооружения. Из отдельных деталей можно собирать плоские фигуры и объемные конструкции; Домашний театр теней. Необычный подарок для семейных вечеров. Набор с фигурками, экраном и источником света позволяет разыгрывать знакомые сказки или придумывать собственные истории. Ребенок может самостоятельно управлять персонажами и выступать в роли рассказчика; Набор юного исследователя. Простые опыты с водой, кристаллами или природными материалами способны увлечь любознательного школьника. В зависимости от комплектации можно наблюдать за физическими явлениями или изучать свойства веществ; Интерактивный глобус. Подарок для ребенка, который интересуется странами, животными и путешествиями. Некоторые модели сопровождают изучение карты рассказами о континентах и достопримечательностях. Есть устройства с вопросами и заданиями, позволяющими проверить знания; Набор для создания комиксов. Альбом с шаблонами, фломастеры, наклейки и трафареты помогут ребенку придумать собственных персонажей. Можно самостоятельно сочинить приключение, нарисовать героев и оформить диалоги. Особенно подойдет детям, которые любят рисовать и фантазировать.

Подарки коллегам на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рабочих коллективах подарок необязательно делать слишком личным. Особенно если вкусы и привычки человека известны лишь поверхностно.

Лучше выбирать нейтральные вещи, которые пригодятся в офисе или дома. Если в коллективе принято играть в «Тайного Санту», стоит заранее договориться об общем бюджете, чтобы избежать неловких ситуаций.

Настольный органайзер. Подставка для телефона, отделения для ручек и заметок помогут организовать рабочее пространство. Особенно полезен такой аксессуар тем, кто постоянно работает с документами. Лучше выбирать лаконичный дизайн, который подойдет к разным интерьерам; Миниатюрный настольный светильник. Компактная лампа с регулировкой яркости пригодится для чтения и работы, а еще придаст рабочему месту уют. Встречаются модели с гибкой ножкой, сенсорным управлением и несколькими режимами освещения; Набор необычного чая. Несколько сортов в подарочной упаковке — нейтральный вариант для коллеги. Можно выбрать классический черный чай, травяные смеси или фруктовые композиции. Для более интересной подачи подойдет комплект с небольшими баночками и описанием вкусов; Вечный календарь. Настольный аксессуар, на котором дата выставляется вручную. Он не привязан к определенному году и может долго украшать рабочий стол. Существуют деревянные модели с кубиками, металлические конструкции и варианты с вращающимися элементами.

Подарки учителю или воспитателю на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для педагогов лучше выбирать нейтральные и символические подарки. Подойдут сертификаты, красивые вазы или канцелярия.

Важно помнить, что в России для работников образовательных организаций действуют ограничения на получение подарков в связи с их профессиональной деятельностью. Закон допускает обычные подарки стоимостью не более трех тысяч рублей.

Подарки родителям на Новый год

Что дарить детям, мужчине, женщине, жене, мужу, подруге, родителям, коллегам. Идеи недорогих подарков на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Tom Schneider

С родительскими подарками возникает другая проблема: на вопрос о пожеланиях нередко звучит ответ, что ничего не нужно. Однако это не означает, что от новогоднего сюрприза стоит отказываться.

Особенно ценными становятся подарки, которые помогают сохранить семейные воспоминания или делают повседневную жизнь удобнее. При этом бытовая техника не должна выглядеть как очередное напоминание об уборке и готовке.