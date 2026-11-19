Перед Новым годом деньги исчезают с пугающей скоростью. Продукты для праздничного стола, украшения, наряды, подарки родным, друзьям и коллегам — и вот от запланированного бюджета почти ничего не осталось. Но оставлять близких без сюрприза тоже не хочется.

К счастью, хороший подарок необязательно должен стоить половину зарплаты. Главное — не хватать первую попавшуюся безделушку с новогодней символикой.

Подарки на Новый год до одной тысячи рублей

Что подарить до тысячи, 5 тысяч рублей? Идеи подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тысяча рублей — не такая уж маленькая сумма, если отказаться от привычных сувениров и поискать что-нибудь интереснее.

Особенно удачный вариант — подарок, связанный с увлечениями человека. Любителю готовить пригодятся специи, поклоннику чтения — необычная закладка, а тому, кто обожает комнатные растения, — миниатюрный огород.

Набор необычных специй

Привычные блюда могут заиграть новыми вкусами благодаря нескольким удачно подобранным приправам. Например, копченая паприка придаст продуктам характерный аромат, розмарин подойдет для картофеля и мяса, а корица с кардамоном пригодятся для выпечки.

Можно собрать тематический набор самостоятельно: отдельно для мясных блюд, домашней выпечки или восточной кухни. Для любителя кулинарных экспериментов особенно интересны комплекты с редкими сочетаниями специй.

Многоразовая бутылка для воды

Такой подарок пригодится человеку, который занимается спортом, много гуляет или привык брать напитки на работу.

В продаже встречаются бутылки с трубочками, мерной шкалой, широким горлышком и специальными креплениями для переноски. Одни удобно брать на тренировку, другие — ставить на рабочий стол или носить в рюкзаке.

Для спортсмена подойдет легкая пластиковая модель, предназначенная для питьевой воды. А любителю прогулок можно выбрать бутылку с герметичной крышкой и удобной ручкой. Главное — проверить герметичность крышки: протекшая в сумке вода способна испортить даже самый приятный сюрприз.

Закладка для книг ручной работы

На первый взгляд такой подарок кажется слишком простым. Но для человека, который постоянно читает бумажные книги, красивая закладка может стать любимым аксессуаром.

Вместо обычной картонной полоски можно выбрать изделие из дерева, металла или кожи. Встречаются закладки с фигурками животных, растительными узорами, гравировкой и необычными декоративными элементами.

Особенно интересно выглядят металлические закладки, которые крепятся к странице, или тонкие деревянные изделия с вырезанным рисунком.

Такой подарок можно дополнить небольшой открыткой или красиво упаковать вместе с книгой.

Набор для выращивания микрозелени

Необязательно иметь дачу или даже балкон, чтобы вырастить собственную зелень. Для некоторых культур достаточно небольшого контейнера, подходящего субстрата, семян и света.

В подарочный набор могут входить емкость для выращивания, семена, специальный коврик или грунт и инструкция.

Среди популярных культур для микрозелени — горох, редис, руккола и брокколи. Их молодые ростки можно добавлять в салаты, бутерброды и другие блюда, если семена предназначены для такого выращивания.

Миниатюрная картина по номерам

Необязательно уметь рисовать, чтобы создать собственную картину. В наборах для рисования по номерам изображение уже разделено на участки, каждому из которых соответствует определенный цвет.

В комплект обычно входят основа с нанесенным рисунком, краски и кисточки. Остается последовательно закрашивать фрагменты, постепенно превращая их в законченную работу.

Для подарка можно выбрать зимний пейзаж, изображение животных, цветов или уютного дома. Главное — учитывать вкусы человека, которому предназначен сюрприз.

Новичкам лучше подойдут небольшие картины без большого количества мелких деталей. Слишком сложный рисунок может быстро утомить, особенно если подобное занятие пробуют впервые.

Как сделать недорогой подарок на Новый год интереснее

Что подарить до тысячи, 5 тысяч рублей? Идеи подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Даже самая простая вещь может выглядеть празднично, если уделить внимание упаковке. Вместо стандартного пакета подойдут небольшая коробка, крафтовая бумага, лента или мешочек из ткани.

Еще один способ сделать подарок более личным — добавить открытку с пожеланием. Особенно если оно связано с интересами получателя.

Например, к набору специй можно приложить рецепт необычного блюда, к закладке — небольшой список интересных книг, а к набору для выращивания зелени — карточку с рекомендациями по уходу.

Подарки на Новый год до 5 тысяч рублей

Что подарить до тысячи, 5 тысяч рублей? Идеи подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С бюджетом до 5 тысяч рублей можно присмотреться к небольшой бытовой технике, необычным аксессуарам для дома или наборам для любимого хобби.

Однако даже в этой категории важна не столько стоимость, сколько практичность. Дорогая вещь, которая будет годами пылиться в шкафу, вряд ли обрадует сильнее небольшого, но нужного подарка.

Электрический вспениватель молока

Для любителя капучино и латте такой прибор может оказаться приятным сюрпризом. С его помощью можно приготовить молочную пену, не покупая полноценную кофемашину.

Встречаются компактные ручные вспениватели и отдельные устройства с емкостью для молока. Некоторые модели умеют не только взбивать, но и подогревать напиток. Если человек иногда готовит кофе дома, ему может хватить простого ручного прибора. А тому, кто пьет капучино каждое утро, удобнее будет устройство с автоматическими режимами.

Такой подарок можно дополнить небольшим пакетом кофе или сиропом для напитков.

Набор кухонных ножей

Хороший нож способен заметно облегчить приготовление еды. Особенно если человек любит готовить, но продолжает пользоваться старыми и неудобными кухонными принадлежностями.

Необязательно покупать огромный комплект, иногда гораздо полезнее небольшой набор из универсального ножа, ножа для овощей и изделия для нарезки хлеба.

При выборе стоит обращать внимание на материал лезвия, удобство рукоятки и качество сборки. Нож должен комфортно лежать в руке, а его детали — надежно соединяться между собой.

Можно присмотреться к моделям с защитными чехлами или компактной подставкой для хранения.

Плед с рукавами

Обычным пледом уже сложно удивить, а вот модель с рукавами выглядит необычнее. В таком покрывале можно читать книгу, пользоваться телефоном или работать за ноутбуком, не вытаскивая руки из-под теплой ткани.

Плед с рукавами подойдет человеку, который любит проводить зимние вечера дома, смотреть фильмы или отдыхать с чашкой чая.

Существуют модели разной длины, плотности и расцветки. Некоторые напоминают свободный халат, другие — большое покрывало с отверстиями для рук.

Домашний проектор звездного неба

Такой подарок способен превратить обычную спальню в необычное пространство для вечернего отдыха.

Проектор создает на стенах и потолке световые узоры, напоминающие звездное небо, туманности или движущиеся облака. В зависимости от модели можно менять цвета, яркость и скорость движения изображения.

Некоторые устройства оснащены таймером, благодаря которому подсветка автоматически выключается через заданное время.

Проектор подойдет как взрослым, которые любят необычное освещение, так и детям.

Набор для приготовления домашней пасты

Подарок для человека, который любит итальянскую кухню и не боится кулинарных экспериментов.

В комплект может входить ручная машинка для раскатывания теста, приспособления для нарезки пасты и дополнительные аксессуары. Некоторые устройства позволяют регулировать толщину теста и готовить разные виды макаронных изделий.

Как не выйти за пределы бюджета

Что подарить до тысячи, 5 тысяч рублей? Идеи подарков на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главная ошибка при покупке новогодних подарков — выбирать все в последний момент. В спешке проще потратить лишние деньги на красивую упаковку, ненужные дополнения или доставку.

Лучше заранее составить список получателей и определить максимальную сумму на каждого, оставив небольшой запас на открытки и упаковочные материалы.

Необязательно покупать подарочные наборы целиком. Иногда несколько отдельно выбранных предметов обходятся дешевле готового комплекта и лучше соответствуют интересам человека.