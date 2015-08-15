Архипелаг мертвых кораблей — фотопутешествие по острову Гогланд

, 12:26 Фото 5 810

Внешние острова Финского залива — места заповедные, не похожие ни на один другой архипелаг. Это и осколки истории, и последствия Великой Отечественной Войны, после которой жизнь там будто замерла.

Архипелаг мертвых кораблей — фотопутешествие по острову Гогланд

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

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Фото: Никофор Анцулевич

Остров Гогланд в первую очередь знаменит оставленным там океанографическим судном «Леонид Дёмин». Это исследовательский корабль проекта 852, названный в честь матроса «Авроры».

Сейчас «Леонид Дёмин» — ржавеющий левиафан, напоминающий о нашей беспомощности перед природой. Судно неоднократно пытались распилить на металл, но тщетно. В результате на острове образовалась еще одна груда мусора.

Через несколько минут на Гогланд опускается туман. Погода здесь, на Балтике, крайне переменчива. Но это повод сделать красивое фото — видите, гигантские танкеры теперь словно призраки, напоминают о своем былом величии.

Вообще, погода на Гогланде и других островах Финского залива крайне суровая. Природа скромная, но вдохновляющая. Основа острова — скалы в окружении сочных зеленых пейзажей.

Туман рассеивается, и на горизонте появляется маяк Гогланда. Он еще с царских времен указывает путь кораблям. Увы, для многих из них остров когда-то стал последним пристанищем. Всему виной скалистый, узкий фарватер и сильные ветра.

«Маяк Южный Гогландский, построен в 1905 году в благополучное царствование Императора Николя II», — гласит надпись над входом в здание. Завораживает!

Когда-то самой густонаселенной деревней на Гогланде была Суркюля («Большая деревня»). Удобное расположение в тихой бухте с песчаными пляжами, сделало ее популярным местом отдыха. На островах в то время не действовал сухой закон, поэтому здесь построили казино с рестораном.

В 1919-м сухой закон добрался и до Гогланда. Но эффект от этого был противоположным — незаконная торговля спиртом превратилась в сверхприбыльный бизнес. Основная часть горячительного завозилась в ближайшую Финляндию кораблями через залив. Ежегодно до шести миллионов литров.

Опустел остров почти сразу после войны. Но до сих пор, если идти по главной улице, по обе стороны виднеются идеально целые фундаменты из валунов и гранита, которые тут некому и некуда было растаскивать. Где-то целы печи, ступени, ограды и столбы. В конце деревни — вход на старое финское кладбище.

Кладбище — одно из самых впечатляющих мест на острове. Энергетика дикая, признаются туристы.

Другой российский остров в центральной части Финского залива — Большой Тютерсе. Здесь повсюду яркие следы запустения времен распада СССР. Остров расположен в 75 километрах от побережья Финляндии, к юго-востоку от Гогланда.

Тютерс, он же «Остров смерти», до сих пор не разминирован, боеприпасы времен ВОВ земля выталкивает по весне на поверхность. Летом, в жару, они самопроизвольно взрываются. Безопасная тропа здесь всего одна, шаг в сторону может стать последним. Отступая, немцы заминировали остров.

В заключении — фото Гогланда на закате. Площадь острова всего 21 квадратный километр. Он находится в 180 км к западу от Санкт-Петербурга и в 120 км к юго-западу от Выборга. Через 40 километров — Финляндия.

Фотограф: Никифор Анцулевич




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