Для начала предупреждаем, не пытайтесь повторить увиденное дома, если у вас нашлась газовая горелка. Без опыта этот эксперимент может закончится очень плохо.

Главная героиня нашей истории — выпускница академии имени Штиглица Мария Балтаева. Она своими руками изготавливает украшения из серебра.

Чтобы расплавить серебро, необходимо подготовить тигль — маленькую плавильную чашку. Далее положить в него металлический лом. Этот лом для плавки называется шихтой.

Шихта нагревается бензиновой горелкой и становится жидкой при температура 889 градусов по Цельсию.

Мастер бросает в расплавленный металл буру (порошок белого цвета, который помогает металлу стать жидким и текучим). Примеси образуют пленку — шлак, который счищают деревянной палочкой.

Металл отливают в специальную форму. Ее называют изложницей. И ее тоже прогревают горелкой, чтобы металл хорошо освоился внутри. Процесс переливания должен быть быстрым, потому что серебро густеет за секунды.

Практически сразу после отлива форму можно вскрывать, забирать слиток серебра. Работу можно поручить мужчине.

Из слитка уже можно отливать украшения определенной формы — он без примеси. Или же вытянуть его в проволоку — в зависимости от толщины и длины пятисантиметровый столбик можно растянуть на несколько метров.

Столбик серебра прокатывают через вальцы, чтобы металл стал проволокой. При растягивании брусок также отжигают газовой горелкой, чтобы восстановить кристаллическую структуру сплава и увеличить его пластичность. После — отмачивают в растворе лимонной кислоты.

Проволока используется для швенз (основ) у сережек, цепочек, ободков, браслетов, колец и многого другого. На этом фото Мария продевает только что раскатанную проволоку в эмалевый кулон, так же изготовленный ею.

А эти украшения отливают сразу в предварительно заготовленную форму из воска. «Один из самых необычных заказов — перстень с головой Давида. Мне очень хотелось сделать интересно и близко к оригиналу — мраморной статуи работы Микеланджело», — вспоминает Мария.

Это эскизы будущих украшений. От рисунка до появления изделия проходит около недели. Но на сложные работы нужно полтора месяца. Перед изготовлением, к примеру, диадемы мастер изучает литературу, ходит по музеям и анализирует головные уборы народов того времени. Чтобы было оригинально.

Такие украшения в стиле скифского золота носили волжские булгары. Диадема принцессы Солнца символизирует мировоззрение чувашского народа и показывает зарождение жизни на Земле. Треугольная композиция означает рассвет и закат солнца. Центральная часть диадемы — древо жизни, символ мужского начала.

Это рабочее место. Именно здесь в голову мастеру приходит большинство идей. Здесь же она дорабатывает уже отлитые украшения.