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В России празднуют День Конституции

, 10:45 | Яна Вахрушева Фото 758

Этот праздник, появившийся после Октябрьской революции, несколько раз менял место в календаре, но в итоге была определена дата празднования — 12 декабря.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

12 декабря в России традиционно отмечается День Конституции. Впервые этот праздник появился в календаре после Октябрьской революции и уже несколько раз менял дату. Однако после 12 декабря 1993 года, когда в стране приняли нынешнюю Конституцию Российской Федерации, был утвержден окончательный день праздника.

Изначально, согласно указу, подписанному Борисом Ельциным, День Конституции был выходным, но после некоторых поправок от 2004 года в Трудовом кодексе это решение отменили. Теперь статус праздника определяется как памятная дата.

Мероприятия, проходящие в этот день, имеют в основном образовательную направленность. Это могут быть открытые уроки, круглые столы, презентации и выставки, а также различные флешмобы и концерты патриотической направленности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан РФ.

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