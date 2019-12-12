В России празднуют День Конституции

12 декабря в России традиционно отмечается День Конституции. Впервые этот праздник появился в календаре после Октябрьской революции и уже несколько раз менял дату. Однако после 12 декабря 1993 года, когда в стране приняли нынешнюю Конституцию Российской Федерации, был утвержден окончательный день праздника.

Изначально, согласно указу, подписанному Борисом Ельциным, День Конституции был выходным, но после некоторых поправок от 2004 года в Трудовом кодексе это решение отменили. Теперь статус праздника определяется как памятная дата.

Мероприятия, проходящие в этот день, имеют в основном образовательную направленность. Это могут быть открытые уроки, круглые столы, презентации и выставки, а также различные флешмобы и концерты патриотической направленности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан РФ.