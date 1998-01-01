Отсутствие образования не должно быть препятствием для работы с детьми

Отсутствие педагогического образования не должно быть препятствием для работы с детьми. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании Совета при президенте РФ по защите семьи и детей.

— Есть люди, которые по душевному призванию педагоги. И не должно быть такого, когда он готов, хочет заниматься с детьми и может это делать, препятствием является то, есть педагогическое образование или нет, — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда назвала «безобразием», обрисованную руководителем сети образовательных центров «Развитие» Максимом Цыганковым, когда таланты невозможно привлечь к работе из-за формального запрета для людей, не имеющих профессионального образования.

По словам Матвиенко, над этой проблемой нужно подумать таким образом, чтобы не допустить «заваливаний» в какую-либо сторону.

Ранее Пятый канал рассказывал о создании при президенте России Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей создан в России. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 19 ноября 2018 года. Возглавила Совет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.