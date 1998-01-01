«Советский Fallout» готовится к релизу

Постъядерная RPG «АТОМ» в антураже бывшего СССР готова к релизу 19-го декабря. Об этом на странице сервиса Steam рассказали создатели проекта.

Компьютерная игра «АТОМ» от российских разработчиков появилась в раннем доступе в ноябре 2017-го. За изометрическую графику, боевую систему и постъядерный колорит «АТОМ» прозвали советским Fallout. Разработчики сами не скрывали того факта, что вдохновлялись культовой игрой от Black Isle. Теперь, после года доработок, «АТОМ» готов к полноценному релизу.

По сюжету игры, СССР и Западный мир в 1986 году начали полноценную ядерную войны и были практически полностью уничтожены. Задача игрока — исследовать постъядерные пустоши и найти след таинственного генерала Морозова.

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