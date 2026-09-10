Российские войска освободили населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль российских военных в ходе действий по расширению зоны контроля вокруг участка, где находятся подразделения ВСУ. В районе Ольховатки заблокированы два украинских батальона общей численностью до 180 боевиков.

Российские подразделения также нанесли удары по украинским позициям в районах Малой Волчьей и Бузово. В Минобороны заявили, что попытки украинских военных выйти из окружения были пресечены.

В тот же день ведомство сообщило о работе расчетов ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север». Военные с помощью дронов выявили и уничтожили скрытые позиции и наблюдательные пункты ВСУ в Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны, воздушная разведка велась как днем, так и ночью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские солдаты взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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