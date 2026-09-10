Жестокий детский сад: как понять, что воспитатели издеваются над вашим ребенком

Жестокий детский сад — страшный сон родителей или реальная угроза? В Дагестане трехлетняя девочка лишилась пальца, в Обнинске трое малышей пострадали при обрушении стены веранды, в Красноярске воспитанников кусали клопы, а в Тыве сотрудники учреждения наказывали детей уколами в ягодицы. Опасность может скрываться как в муниципальном, так и в дорогом частном саду.

Какие перемены в поведении ребенка должны насторожить родителей? Можно ли тайно записывать происходящее в группе и куда обращаться при подозрении на жестокое обращение? Как собрать доказательства и привлечь виновных к ответственности — в программе Пятого канала «Страна советов».

Девочка лишилась пальца в детском саду

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Совсем чудовищная история произошла в Дагестане. Отец забрал трехлетнюю дочку из обычного муниципального сада и привез к бабушке. Буквально через несколько минут женщина позвонила и в панике попросила его вернуться.

«Мать в слезах у порога передает мне ребенка в руки, протягивая руку другую, показывает со словами „палец“ и говорит, что он оторвался», — рассказывает Аскер Бабаев.

Позже выяснилось — в саду девочка прищемила ногу дверью. По словам отца, воспитатели положили оторванный палец в колготки и молча отдали ему ребенка. Также есть предположение, что сотрудницы сделали малышке обезболивающий укол, на что не имели права — эту информацию проверяет следствие. Одно ясно точно: девочка лишилась пальца задолго до того, как попала в больницу.

«Ребенок был в стрессовом состоянии, орал, плакал. И мы, когда взяли перевязочную, открыли — ну да, там все было в крови. Мы даже думали отправить в Москву. В силу маленького возраста ребенка, в том, что это был пятый палец стопы, и в том, что возраст очень маленький, и прошло там более двух-трех часов, ни один хирург, микрохирург за это не взялся», — поясняет заведующий отделением Детской республиканской клинической больницы им. Н. В. Кураева Гусейн Рустамов.

Воспитателей задержали сразу после инцидента. В детских дошкольных учреждениях региона прошли проверки.

Дорогая иллюзия безопасности в частных детских садах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Полина Балыкина из Тулы была уверена, что от подобных происшествий она и ее ребенок застрахованы — ведь дочь ходит в частный детский сад за 30 тысяч рублей в месяц. Увы, это совсем не гарантия безопасности.

«Ребенок закрылся, замкнулся, перестал хорошо спать. То есть я заметила, что она, знаете, во сне может что-то вскрикнуть: „Не трогай меня, не бей меня“. Хотя у нас в семье никто не трогает ребенка и не бьет», — жалуется героиня.

Попытки разобраться в ситуации и разговор с заведующей не увенчались успехом. А камеры видеонаблюдения, как выяснилось, не работают. Поэтому Полина решилась на отчаянный шаг и вшила диктофон в детскую игрушку, которую дочь постоянно носила с собой.

«И я услышала в диктофоне, как моего ребенка тягали за руку, она не хотела спать. На что воспитательница говорила такие фразы ей, как „рот свой закрыла“. Ребенок истерил, плакал, и она не выдержала, судя по всему, этой истерики, и потащила ее за руку, и я вот прям слышала в этом диктофоне, как ребенок говорил: „Отпусти меня, не нужно меня в уголок, пожалуйста“. И это продолжалось 30–40 минут», — рассказывает мать.

На следующий день врач диагностировал у малышки растяжение мышц и зафиксировал синяки. Полина передала аудиозапись в прокуратуру и Следственный комитет, а также опубликовала отрывки в соцсетях.

Как понять, что ребенка обижают воспитатели в детском саду

РИА Новости/Александр Кряжев

Как понять, что ваш ребенок подвергается жестокому обращению?

«Сон становится очень прерывистый, сон становится короткий, сон становится очень эмоциональный. Ребенок во сне как бы прорабатывает те эмоции, которые у него накопились за день. Маленькие дети, они же ведь не знают, что есть норма, а что нет. И поэтому даже издевательство воспитателей и нянечек они могут не понимать, что это издевательство», — объясняет детский психолог Вероника Казанцева.

Первые тревожные сигналы:

Ребенок не хочет возвращаться в детский сад;

Нарушения сна, ночные кошмары, вскрикивания во сне;

Ребенок повторяет фразы, которые не могут быть частью обычной жизни («не бей меня», «не трогай»).

Законность аудиозаписи: что можно и что нельзя

Закон не запрещает родителям делать аудиозапись в детском саду для защиты прав ребенка, если она используется строго как доказательство в суде, полиции или при жалобе. А вот распространение такого контента в соцсетях уже может грозить ответственностью.

Куда обращаться и какие доказательства собрать

РИА Новости/Юрий Стрелец

Поговорите с воспитателями и заведующей, попросите предоставить видео. По закону видеонаблюдение на входе и по периметру должно быть в каждом детском учреждении, а установка камер в группах остается на усмотрение администрации. Попробуйте связаться и обсудить ситуацию с другими родителями. И если ваши подозрения оказались не беспочвенными, действуйте в соответствии с буквой закона.

«Если побои, можно обратиться либо в прокуратуру, либо в органы МВД. Рекомендую, наверное, все-таки комплексно обратиться. Что может являться доказательством? Это заключение психолога, который поговорит с ребенком, который скажет, что ребенок ему во время работы с ним рассказал то-то, то-то, то-то. Это, к примеру, видеозапись, если все-таки видеозапись есть. Возможно представить аудиозапись, как обсуждали эту тематику с воспитателем или с директором учреждения», — рекомендует адвокат, кандидат юридических наук Григорий Кучеров.

Проблема частных детских садов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проблема многих частных детских садов в том, что при отсутствии образовательной лицензии они фактически выпадают из-под контроля Министерства образования. Проверки проводят только Роспотребнадзор и пожарный надзор, да и то — по жалобам родителей.

«Мы периодически получаем жалобы о работе сотрудников и поведении сотрудников в частных детских садах», — признается уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как защитить своего ребенка

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если ваш ребенок оказался в подобной ситуации:

Не теряйте время — фиксируйте все нарушения;

Общайтесь с другими родителями — возможно, проблема не единична;

Требуйте письменных ответов от администрации;

Обращайтесь во все инстанции одновременно — прокуратура, МВД, Следственный комитет, уполномоченный по правам ребенка;

Собирайте доказательства — аудиозаписи, показания психолога, медицинские заключения.

Только так можно добиться справедливости и наказать виновных.