«Кокора, держись!»: Российские футболисты устроили флешмоб в поддержку Кокорина

Российские футболисты устроили своеобразный флешмоб. Игроки сразу нескольких клубов начали записывать видеосообщения со словами поддержки Александру Кокорину перед судом. Записи публикуются на официальной странице Кокорина в Instagram.

К движению уже присоединился 31 спортсмен. В числе подбодривших оскандалившегося футболиста: Руслан Камболов, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа и Балаш Джуджак.

— Я знаю, что ты сейчас в сложной ситуации. Но я думаю о тебе и хочу, чтобы ты знал о моей поддержке.

— Кокора, брат, держись! Все мы рядом, — говорят коллеги Кокорина.

Также во многих обращениях футболисты желают удачи и второму участнику громкой истории — Павлу Мамаеву.

— Парни, вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения.

— Хочу пожелать вам терпения и сил. И терпения и сил вашим родным и близким людям.

— Знаем, в какую ситуацию вы попали и знаем, какие вы на самом деле. В жизни бывают разные ситуации. Главное — оставаться такими, какие вы есть, — уверены футболисты России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что дело Александра Кокорина и Павла Мамаева будет передано в суд в начале 2019 года.