«Кокора, держись!»: Российские футболисты устроили флешмоб в поддержку Кокорина

Российские футболисты устроили своеобразный флешмоб. Игроки сразу нескольких клубов начали записывать видеосообщения со словами поддержки Александру Кокорину перед судом. Записи публикуются на официальной странице Кокорина в Instagram.
К движению уже присоединился 31 спортсмен. В числе подбодривших оскандалившегося футболиста: Руслан Камболов, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа и Балаш Джуджак.
Также во многих обращениях футболисты желают удачи и второму участнику громкой истории — Павлу Мамаеву.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что дело Александра Кокорина и Павла Мамаева будет передано в суд в начале 2019 года.