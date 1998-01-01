Картина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»

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Драма Константина Хабенского не попала в короткий список работ самой престижной кинопремии мира.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @dorogoe_magazine

Российская военная драма «Собибор» Константина Хабенского не вошла в шорт-лист «Оскара». Картина претендовала на место среди номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

О том, что «Собибор» не вошел в число претендентов на заветную статуэтку, стало известно в понедельник, 17 декабря. Информация была опубликована на сайте Американской академии киноискусств.

Всего в конкурсе участвовало 87 картин, но в шорт-лист премии вошли только девять работ. В кратком списке оказались ленты из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи. Девятой оказалась работа из Казахстана, созданная российским режиссером Сергеем Дворцевым — фильм «Айка» продолжит борьбу за престижную премию.

«Собибору» не помогло даже участие в ленте голливудского актера Кристофера Ламберта. картина Константина Хабенского рассказывает о единственном удачном восстании узников концлагеря. Побег возглавил советский офицер Александр Печерский. Его роль исполнил сам Хабенский.

Итоговая пятерка номинантов на «Оскар» в каждой категории будет объявлена 22 января. Сама церемония вручения премии состоится 24 февраля.

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