«Цивилизованный способ»: итоги встречи Путина с начальником Миграционной службы МВД

Путин отметил приоритет интересов россиян при решении вопросов с мигрантами

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем главы МВД — начальником Миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. В ходе доклада обсуждалась ситуация с миграцией в России, борьба с нарушениями законодательства, а также новая система организованного привлечения иностранных работников.

В Россию ежегодно приезжают около девяти миллионов иностранцев

Андрей Кикоть сообщил президенту, что миграционный поток в Россию остается значительным. Ежегодно в страну прибывают миллионы иностранных граждан с разными целями.

«По году в нашу страну приезжает порядка девяти миллионов человек иностранных граждан с разными целями. В моменте у нас находится до шести миллионов человек», — доложил первый заместитель главы МВД.

По его словам, при этом снижается количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Если по итогам прошлого года было зарегистрировано около 41 тысячи таких преступлений, то за первое полугодие текущего года показатель составил 14,5 тысяч. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период.

В России усилили контроль за нарушителями миграционного законодательства

В ходе встречи Владимир Путин отметил рост числа случаев выдворения нелегальных мигрантов из России.

«Случаев выдворения в 2,6 раза больше», — заявил президент.

Кикоть сообщил, что из страны были выдворены около 100 тысяч иностранных граждан, из них 75 тысяч — в принудительном порядке. Кроме того, российские службы ограничили въезд для 197 тысяч иностранцев, которые нарушили законодательство.

Также, по словам представителя МВД, в десять раз выросло число выявленных поддельных документов и случаев предоставления заведомо ложных сведений при оформлении миграционного статуса. Это стало результатом усиления проверок документов.

В России хотят изменить систему привлечения трудовых мигрантов

Одной из главных тем встречи стала новая модель организованного набора иностранных работников. Миграционная служба МВД разрабатывает соответствующий законопроект.

Согласно предлагаемой системе, работодатель будет заранее указывать необходимое количество сотрудников, после чего специальный оператор займется подбором работников, их приездом в Россию и прохождением необходимых процедур.

Предполагается, что крупные и средние компании должны будут обеспечивать иностранных работников жильем и доставкой до места работы. После завершения трудового договора мигранты должны будут возвращаться в страны происхождения.

Владимир Путин назвал такой подход цивилизованным и подчеркнул, что приоритетом должны оставаться интересы граждан России.

«Цивилизованный способ. И обеспечивает интересы местных граждан, что для нас первостепенное значение имеет», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что новая система должна учитывать не только потребности российского рынка труда, но и законные права самих иностранных работников.

Путин поручил готовить мигрантов к жизни и работе в России

После доклада Андрея Кикотя президент поручил правительству подготовить предложения по адаптации иностранных граждан, которые приезжают в Россию.

Речь идет о подготовке мигрантов к жизни и работе в стране, включая изучение русского языка еще до их приезда.

Такой подход должен повысить эффективность миграционной политики и помочь иностранным гражданам быстрее адаптироваться к российским условиям.

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